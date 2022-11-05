https://ria.ru/20221105/politsiya-1829393472.html
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи - РИА Новости, 05.11.2022
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи
Полиция задержала двух экоактивистов из организации Futuro Vegetal, приклеивших себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T19:46
2022-11-05T19:46
2022-11-05T19:46
культура
культура
франсиско гойя
винсент ван гог
клод моне
мадрид
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция задержала двух экоактивистов из организации Futuro Vegetal, приклеивших себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, передает агентство EFE со ссылкой на источники.Два экоактивиста в субботу приклеили свои руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" Гойи, а рядом на стене между двумя картинами черной краской оставили послание "+1,5 градуса".Как отмечает агентство, "полиция немедленно прибыла" в музей и арестовала двух активистов за нарушение общественного порядка и нанесение ущерба. По данным источников в полиции, задержанные являются гражданами Испании.Последнее время в Европе участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября в Лондоне две девушки, участницы британского экологического движения Just Stop Oil, зашли в зал Национальной галереи и вылили на картину Ван Гога "Подсолнухи" содержимое двух банок томатного супа.Неделю спустя двое активисток из немецкого экологического сообщества Letzte Generation швырнули картофельное пюре в картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме (Германия).В прошлую субботу полиция помешала экоактивистке приклеить лицо к картине Винсента Ван Гога "Автопортрет в Сен-Реми" и облить супом одну из картин Поля Гогена в парижском музее Орсе.Ранее в эту субботу климатические активисты блокировали вылет частных самолетов из амстердамского аэропорта Схипхол.С 6 по 18 ноября в Египте пройдет 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к активным действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.
https://ria.ru/20221104/kartina-1829257696.html
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культура, франсиско гойя, винсент ван гог, клод моне, мадрид, испания, европа, оон
Культура, Культура, Франсиско Гойя, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Мадрид, Испания, Европа, ООН
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи
EFE: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи в Мадриде
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Полиция задержала двух экоактивистов из организации Futuro Vegetal, приклеивших себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, передает
агентство EFE со ссылкой на источники.
Два экоактивиста в субботу приклеили свои руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" Гойи, а рядом на стене между двумя картинами черной краской оставили послание "+1,5 градуса".
Как отмечает агентство, "полиция немедленно прибыла" в музей и арестовала двух активистов за нарушение общественного порядка и нанесение ущерба. По данным источников в полиции, задержанные являются гражданами Испании.
Последнее время в Европе участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября в Лондоне две девушки, участницы британского экологического движения Just Stop Oil, зашли в зал Национальной галереи и вылили на картину Ван Гога "Подсолнухи" содержимое двух банок томатного супа.
Неделю спустя двое активисток из немецкого экологического сообщества Letzte Generation швырнули картофельное пюре в картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме (Германия).
В прошлую субботу полиция помешала экоактивистке приклеить лицо к картине Винсента Ван Гога "Автопортрет в Сен-Реми" и облить супом одну из картин Поля Гогена в парижском музее Орсе.
Ранее в эту субботу климатические активисты блокировали вылет частных самолетов из амстердамского аэропорта Схипхол.
С 6 по 18 ноября в Египте пройдет 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к активным действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.