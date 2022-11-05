Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221105/politsiya-1829393472.html
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи - РИА Новости, 05.11.2022
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи
Полиция задержала двух экоактивистов из организации Futuro Vegetal, приклеивших себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T19:46
2022-11-05T19:46
культура
культура
франсиско гойя
винсент ван гог
клод моне
мадрид
испания
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156112/91/1561129144_0:9:1847:1047_1920x0_80_0_0_aa0167d2f41db22112532cb659ee87d9.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция задержала двух экоактивистов из организации Futuro Vegetal, приклеивших себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, передает агентство EFE со ссылкой на источники.Два экоактивиста в субботу приклеили свои руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" Гойи, а рядом на стене между двумя картинами черной краской оставили послание "+1,5 градуса".Как отмечает агентство, "полиция немедленно прибыла" в музей и арестовала двух активистов за нарушение общественного порядка и нанесение ущерба. По данным источников в полиции, задержанные являются гражданами Испании.Последнее время в Европе участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября в Лондоне две девушки, участницы британского экологического движения Just Stop Oil, зашли в зал Национальной галереи и вылили на картину Ван Гога "Подсолнухи" содержимое двух банок томатного супа.Неделю спустя двое активисток из немецкого экологического сообщества Letzte Generation швырнули картофельное пюре в картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме (Германия).В прошлую субботу полиция помешала экоактивистке приклеить лицо к картине Винсента Ван Гога "Автопортрет в Сен-Реми" и облить супом одну из картин Поля Гогена в парижском музее Орсе.Ранее в эту субботу климатические активисты блокировали вылет частных самолетов из амстердамского аэропорта Схипхол.С 6 по 18 ноября в Египте пройдет 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к активным действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.
https://ria.ru/20221104/kartina-1829257696.html
https://ria.ru/20221027/kartina-1827257574.html
мадрид
испания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156112/91/1561129144_219:0:1626:1055_1920x0_80_0_0_4c1884a6d05fca4f101950ffcd0ce19e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, франсиско гойя, винсент ван гог, клод моне, мадрид, испания, европа, оон
Культура, Культура, Франсиско Гойя, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Мадрид, Испания, Европа, ООН
19:46 05.11.2022
 
СМИ: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи

EFE: полиция задержала экоактивистов, приклеивших себя к картинам Гойи в Мадриде

© Фото : страница Museo Nacional del Prado в FacebookНациональный музей Прадо, Испания
Национальный музей Прадо, Испания - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : страница Museo Nacional del Prado в Facebook
Национальный музей Прадо, Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция задержала двух экоактивистов из организации Futuro Vegetal, приклеивших себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, передает агентство EFE со ссылкой на источники.
Два экоактивиста в субботу приклеили свои руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" Гойи, а рядом на стене между двумя картинами черной краской оставили послание "+1,5 градуса".
Активисты Ultima Generazione у облитой супом картины Винсента Ван Гога Сеятель - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 17:51Культура
В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога
Как отмечает агентство, "полиция немедленно прибыла" в музей и арестовала двух активистов за нарушение общественного порядка и нанесение ущерба. По данным источников в полиции, задержанные являются гражданами Испании.
Последнее время в Европе участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября в Лондоне две девушки, участницы британского экологического движения Just Stop Oil, зашли в зал Национальной галереи и вылили на картину Ван Гога "Подсолнухи" содержимое двух банок томатного супа.
Неделю спустя двое активисток из немецкого экологического сообщества Letzte Generation швырнули картофельное пюре в картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме (Германия).
В прошлую субботу полиция помешала экоактивистке приклеить лицо к картине Винсента Ван Гога "Автопортрет в Сен-Реми" и облить супом одну из картин Поля Гогена в парижском музее Орсе.
Ранее в эту субботу климатические активисты блокировали вылет частных самолетов из амстердамского аэропорта Схипхол.
С 6 по 18 ноября в Египте пройдет 27 конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27). Активисты призывают к активным действиям правительств по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств, прописанных в Парижском соглашении 2015 года.
Акция Just Stop Oil в музее Маурицхёйс, Кадр видео
27 октября, 17:13Культура
Экоактивисты атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге
 
КультураКультураФрансиско ГойяВинсент Ван ГогКлод МонеМадридИспанияЕвропаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала