https://ria.ru/20221105/pogoda-1829323471.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 05.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода без существенных осадков, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:41

2022-11-05T09:41

2022-11-05T09:42

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять центральная часть антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. На дорогах и тротуарах местами гололедица. В Москве - от 0 до плюс 2, на территории Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20221104/pogoda-1829170184.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода