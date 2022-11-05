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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 05.11.2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 05.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода без существенных осадков, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:41
2022-11-05T09:42
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять центральная часть антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. На дорогах и тротуарах местами гололедица. В Москве - от 0 до плюс 2, на территории Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
09:41 05.11.2022 (обновлено: 09:42 05.11.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве ожидается облачная погода без осадков и до плюс 2 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНебоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Небоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять центральная часть антициклона. Ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. На дорогах и тротуарах местами гололедица. В Москве - от 0 до плюс 2, на территории Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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