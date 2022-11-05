https://ria.ru/20221105/plan-1829354206.html

Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом C

Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом C - РИА Новости, 05.11.2022

Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом C

Правительство России утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом C, он рассчитан до 2030 года, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:37

2022-11-05T14:37

2022-11-05T14:37

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

здоровье - общество

правительство рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом C, он рассчитан до 2030 года, сообщается на сайте кабмина."В России планируется развивать систему оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С и совершенствовать механизмы оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Это предусмотрено планом мероприятий по борьбе с этим заболеванием. Документ утверждён распоряжением правительства. План рассчитан до 2030 года, но большая часть работы начнётся уже сейчас", - говорится в сообщении.Добавляется, что до конца 2022 года Минздрав вместе с Фондом обязательного медицинского страхования разработают для регионов рекомендации о способах оплаты медицинской помощи пациентам с гепатитом С за счет средств ОМС. Кроме того, в начале 2023 года федеральные и региональные медицинские организации должны перейти на новые тарифы оплаты такого лечения в рамках ОМС.Также в начале 2023 года для учета пациентов с гепатитом С будет сформирован единый регистр. Это поможет чётко и оперативно оценивать объём финансовых ресурсов и лекарств, необходимых для пациентов. Содействие в развитии отечественного производства таких лекарств Минпромторг и Минздрав будут оказывать фармкомпаниям на регулярной основе.Отмечается, что Минздрав проанализирует лучшие практики лечения пациентов с гепатитом С в федеральных и региональных медицинских организациях, чтобы ими могли использоваться во всех клиниках страны.Уточняется, что для повышения качества медицинской помощи предусмотрено дополнительное обучение медиков, работающих с больными гепатитом С. Оно начнётся в 2023 году, а затем будет проходить на постоянной основе в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

https://ria.ru/20221102/turizm-1828721855.html

https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, правительство рф