https://ria.ru/20221105/pentagon-1829306707.html

США создадут в ФРГ штаб для поставок оружия Украине, заявили в Пентагоне

США создадут в ФРГ штаб для поставок оружия Украине, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 05.11.2022

США создадут в ФРГ штаб для поставок оружия Украине, заявили в Пентагоне

США создают в Германии новую группу помощи Украине, которая будет заниматься контролем над поставками вооружений в эту страну в долгосрочной перспективе,... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T03:14

2022-11-05T03:14

2022-11-05T13:18

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. США создают в Германии новую группу помощи Украине, которая будет заниматься контролем над поставками вооружений в эту страну в долгосрочной перспективе, заявила в пятницу заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх."Сегодня я рада объявить, что министерство обороны создаст группу помощи Украине, которую мы назовем SAGU. Она будет представлять собой специальный штабной компонент в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования Вооруженных сил США и будет служить координации наших усилий", — сказала Сингх в ходе пресс-конференции.Как отметила представительница Пентагона, новая штаб-квартира позволит США "и далее оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе".Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221105/oplata-1829303277.html

https://ria.ru/20221105/ssha-1829303538.html

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в мире, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы сша, висбаден