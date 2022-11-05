Рейтинг@Mail.ru
В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/pedagog-1829355850.html
В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России
В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России - РИА Новости, 05.11.2022
В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России
Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят запросы в... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:45
2022-11-05T14:45
в мире
петр порошенко
ирина геращенко
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
харьковская область
украина
европейская солидарность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155592/01/1555920193_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_36fa458e6b9f5c252070514cf09b7522.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят запросы в службу безопасности Украины (СБУ) по привлечению к ответственности украинских педагогов "за добровольную преподавательскую деятельность на территориях, подконтрольных России"."Как быть с коллаборантами? Они не имеют права учить детей. Учителя и родители ждут коммуникации с министром и профильным министерством, и мы будем задавать этот вопрос в ВР (Верховную раду - ред.)", - написала Геращенко в Telegram-канале.Она отметила, что следует внести изменения в закон о коллаборационизме и ограничить учителям преподавание в украинских школах, которые добровольно сотрудничали с РФ. По ее словам, этот вопрос ее фракция "не оставит без реакции" парламента, сейчас готовят запросы в СБУ. Она добавила, что также заручатся поддержкой гражданского общества.Ранее власти сообщали, что в Харьковской области заведено 12 уголовных дел против учителей.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую тревогу.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
https://ria.ru/20221104/komitet-1829265233.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155592/01/1555920193_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ea5b4a444306f67048a0bc9f224613bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петр порошенко, ирина геращенко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, харьковская область, украина, европейская солидарность, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Харьковская область, Украина, Европейская солидарность, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
14:45 05.11.2022
 
В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России

В партии Порошенко предложили судить украинских педагогов, работающих на территории России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на предвыборном митинге
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят запросы в службу безопасности Украины (СБУ) по привлечению к ответственности украинских педагогов "за добровольную преподавательскую деятельность на территориях, подконтрольных России".
"Как быть с коллаборантами? Они не имеют права учить детей. Учителя и родители ждут коммуникации с министром и профильным министерством, и мы будем задавать этот вопрос в ВР (Верховную раду - ред.)", - написала Геращенко в Telegram-канале.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 08:00
Запад сделал Украину тараном против России
Она отметила, что следует внести изменения в закон о коллаборационизме и ограничить учителям преподавание в украинских школах, которые добровольно сотрудничали с РФ. По ее словам, этот вопрос ее фракция "не оставит без реакции" парламента, сейчас готовят запросы в СБУ. Она добавила, что также заручатся поддержкой гражданского общества.
Ранее власти сообщали, что в Харьковской области заведено 12 уголовных дел против учителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую тревогу.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 18:48
Комитет ГА ООН одобрил резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
 
В миреПетр ПорошенкоИрина ГеращенкоДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияХарьковская областьУкраинаЕвропейская солидарностьСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала