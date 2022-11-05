В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России
В партии Порошенко предложили судить украинских педагогов, работающих на территории России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на предвыборном митинге
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят запросы в службу безопасности Украины (СБУ) по привлечению к ответственности украинских педагогов "за добровольную преподавательскую деятельность на территориях, подконтрольных России".
"Как быть с коллаборантами? Они не имеют права учить детей. Учителя и родители ждут коммуникации с министром и профильным министерством, и мы будем задавать этот вопрос в ВР (Верховную раду - ред.)", - написала Геращенко в Telegram-канале.
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Она отметила, что следует внести изменения в закон о коллаборационизме и ограничить учителям преподавание в украинских школах, которые добровольно сотрудничали с РФ. По ее словам, этот вопрос ее фракция "не оставит без реакции" парламента, сейчас готовят запросы в СБУ. Она добавила, что также заручатся поддержкой гражданского общества.
Ранее власти сообщали, что в Харьковской области заведено 12 уголовных дел против учителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую тревогу.