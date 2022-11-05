https://ria.ru/20221105/pedagog-1829355850.html

В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России

В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России - РИА Новости, 05.11.2022

В партии Порошенко хотят судить украинских педагогов, работающих в России

Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят запросы в... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:45

2022-11-05T14:45

2022-11-05T14:45

в мире

петр порошенко

ирина геращенко

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

харьковская область

украина

европейская солидарность

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят запросы в службу безопасности Украины (СБУ) по привлечению к ответственности украинских педагогов "за добровольную преподавательскую деятельность на территориях, подконтрольных России"."Как быть с коллаборантами? Они не имеют права учить детей. Учителя и родители ждут коммуникации с министром и профильным министерством, и мы будем задавать этот вопрос в ВР (Верховную раду - ред.)", - написала Геращенко в Telegram-канале.Она отметила, что следует внести изменения в закон о коллаборационизме и ограничить учителям преподавание в украинских школах, которые добровольно сотрудничали с РФ. По ее словам, этот вопрос ее фракция "не оставит без реакции" парламента, сейчас готовят запросы в СБУ. Она добавила, что также заручатся поддержкой гражданского общества.Ранее власти сообщали, что в Харьковской области заведено 12 уголовных дел против учителей.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую тревогу.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

https://ria.ru/20221104/komitet-1829265233.html

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в мире, петр порошенко, ирина геращенко, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, харьковская область, украина, европейская солидарность, служба безопасности украины, верховная рада украины