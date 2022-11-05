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МИД Ирана обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России

МИД Ирана обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России - РИА Новости, 05.11.2022

МИД Ирана обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан возложил на Киев ответственность за срыв встречи иранских и украинских экспертов по вопросу якобы поставки Тегераном... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:45

2022-11-05T15:45

2022-11-05T15:45

в мире

хосейн амир абдоллахиан

дмитрий кулеба

мария захарова

иран

украина

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан возложил на Киев ответственность за срыв встречи иранских и украинских экспертов по вопросу якобы поставки Тегераном вооружения Москве."Мы договорились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой – ред.) о том, что если если у него есть какие-либо документальные подтверждения об использовании Россией иранских беспилотников против Украины, то он их должен будет предоставить… У нас должна была состояться такая встреча две недели назад в одной из европейской стран. Наша делегация ездила туда, однако, к сожалению, на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась", - приводит агентство Tasnim слова Абдоллахиана.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221025/bpla-1826626168.html

https://ria.ru/20221020/oon-1825252620.html

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в мире, хосейн амир абдоллахиан, дмитрий кулеба, мария захарова, иран, украина, россия, оон, мид ирана