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МИД Ирана обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России - РИА Новости, 05.11.2022
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МИД Ирана обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России
МИД Ирана обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России - РИА Новости, 05.11.2022
МИД Ирана обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан возложил на Киев ответственность за срыв встречи иранских и украинских экспертов по вопросу якобы поставки Тегераном... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:45
2022-11-05T15:45
в мире
хосейн амир абдоллахиан
дмитрий кулеба
мария захарова
иран
украина
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан возложил на Киев ответственность за срыв встречи иранских и украинских экспертов по вопросу якобы поставки Тегераном вооружения Москве."Мы договорились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой – ред.) о том, что если если у него есть какие-либо документальные подтверждения об использовании Россией иранских беспилотников против Украины, то он их должен будет предоставить… У нас должна была состояться такая встреча две недели назад в одной из европейской стран. Наша делегация ездила туда, однако, к сожалению, на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась", - приводит агентство Tasnim слова Абдоллахиана.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221025/bpla-1826626168.html
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, дмитрий кулеба, мария захарова, иран, украина, россия, оон, мид ирана
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Дмитрий Кулеба, Мария Захарова, Иран, Украина, Россия, ООН, МИД Ирана
15:45 05.11.2022
 
МИД Ирана обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России

Глава МИД Ирана Абдоллахиан обвинил Киев в срыве встречи по якобы поставкам БПЛА России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан возложил на Киев ответственность за срыв встречи иранских и украинских экспертов по вопросу якобы поставки Тегераном вооружения Москве.
"Мы договорились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой – ред.) о том, что если если у него есть какие-либо документальные подтверждения об использовании Россией иранских беспилотников против Украины, то он их должен будет предоставить… У нас должна была состояться такая встреча две недели назад в одной из европейской стран. Наша делегация ездила туда, однако, к сожалению, на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась", - приводит агентство Tasnim слова Абдоллахиана.
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 14:15
Постпред Ирана назвал незаконным расследование ООН по БПЛА на Украине
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 01:17
Полянский предупредил о мерах из-за расследований в ООН по "БПЛА из Ирана"
 
В миреХосейн Амир АбдоллахианДмитрий КулебаМария ЗахароваИранУкраинаРоссияООНМИД Ирана
 
 
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