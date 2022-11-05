https://ria.ru/20221105/ostrov-1829362995.html
В США захотели отобрать у России остров Врангеля
В США захотели отобрать у России остров Врангеля - РИА Новости, 05.11.2022
В США захотели отобрать у России остров Врангеля
США должны забрать у России остров Врангеля, пишет Томас Дэнс в статье для газеты The Wall Street Journal. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:38
2022-11-05T15:38
2022-11-05T17:30
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США должны забрать у России остров Врангеля, пишет Томас Дэнс в статье для газеты The Wall Street Journal. "Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и служащий домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года", — говорится в публикации. Журналист считает, что на острове располагается российская военная база, которая может представлять угрозу для "американского суверенитета". "Тридцать лет назад нынешний президент Джо Байден руководил дебатами сенатского комитета по международным отношениям, во время которых сенатор от Аляски Фрэнк Меркауски сказал, что голосование в пользу договора о границе между США и Россией 1991 года никоим образом не повлияет на потенциальные будущие претензии США на острова", — добавил автор. Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году туда прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь", которая подняла над островом красный флаг. В 1926-м на острове основали первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен резолюцией правительства СССР. Сейчас остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20221105/ssha-1829324126.html
https://ria.ru/20221031/arktika-1828084744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, джо байден
В мире, США, Россия, Джо Байден
15:38 05.11.2022 (обновлено: 17:30 05.11.2022)
В США захотели отобрать у России остров Врангеля
WSJ: США должны забрать забрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
США должны забрать у России остров Врангеля, пишет Томас Дэнс в статье для газеты The Wall Street Journal
.
"Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и служащий домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года", — говорится в публикации.
Журналист считает, что на острове располагается российская военная база, которая может представлять угрозу для "американского суверенитета".
"Тридцать лет назад нынешний президент Джо Байден руководил дебатами сенатского комитета по международным отношениям, во время которых сенатор от Аляски Фрэнк Меркауски сказал, что голосование в пользу договора о границе между США и Россией 1991 года никоим образом не повлияет на потенциальные будущие претензии США на острова", — добавил автор.
Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году туда прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь", которая подняла над островом красный флаг. В 1926-м на острове основали первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен резолюцией правительства СССР.
Сейчас остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.