https://ria.ru/20221105/oruzhie-1829390066.html

Позиция ФРГ по оружию для Украины остается сдержанной, заявил эксперт

Позиция ФРГ по оружию для Украины остается сдержанной, заявил эксперт - РИА Новости, 05.11.2022

Позиция ФРГ по оружию для Украины остается сдержанной, заявил эксперт

Позиция Германии по конфликту на Украине является антироссийской, однако немецкий канцлер Олаф Шольц придерживается сдержанной политики по поставкам оружия... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T19:16

2022-11-05T19:16

2022-11-05T19:16

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МОСКВА, 5 ноя- РИА Новости. Позиция Германии по конфликту на Украине является антироссийской, однако немецкий канцлер Олаф Шольц придерживается сдержанной политики по поставкам оружия Киеву и, реагируя на просьбы об этом, будет исходить из удобного для ФРГ формата, заявил РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.Ранее новый украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что у Украины есть основания надеяться, что Берлин передаст Киеву танки Leopard 2, о которых просит украинская сторона."Позиция Германия антироссийская, но в отношении летального оружия, я подчеркиваю, у Шольца все-таки здесь политика "мы поставим, но попозже". Он поставит, но не сейчас, они все равно поставляют, но все-таки есть элемент задержки, который, конечно, идет в нашу пользу, то есть Украина не получает такого количества оружия из Германии, как из США", - сказал Белов.По его словам, Макеев "продолжает дело (экс-после Украины в ФРГ Андрея) Мельника более аккуратно, но ничего нового в его действиях и заявлениях нет". Эксперт также убежден, что новый украинский посол стремится "надавить на чувства немцев". "Поставляйте срочно нам оружие, без вашего оружия у нас все рухнет", - описывает его позицию собеседник агентства.Мельник ранее выступал с предложением создать "танковый альянс", целью которого будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2. Шольц в ответ говорил об отказе немецких властей передать их Украине, объясняя это необходимостью "избежать односторонних действий".Анализируя уже оказываемую помощь украинским вооруженным силам, Белов рассказал, что поставляемые ФРГ зенитные самоходные установки Gepard не получили необходимого дополнения из Швейцарии, что затрудняет их использование. Отдельно эксперт подчеркнул, что ФРГ поставляет в район конфликта на Украине системы ПВО IRIS-T, которые, по его оценке, "достаточно эффективно работают, но это интерес немецкого ВПК обкатать вооружение, которое будет поступать в бундесвер только в 2025 году". Что же касается поставок танков, то тут немецкое правительство под руководством Шольца проводит сдержанную политику, вопреки требованиям оппозиции и его коалиционных партнеров, отметил Белов."Конечно, любой агрегат, поставленный на фронт, работает против России - это жертвы. Но пока Шольцу удается следовать стратегии сдерживания аппетита Украины и нажима оппозиции и некоторых коллег по коалиции", - резюмировал он.Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221105/pentagon-1829306707.html

https://ria.ru/20220804/vooruzhenie-1807314516.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821397904.html

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в мире, владислав белов, олаф шольц, владимир зеленский, украина, германия, россия, нато, российская академия наук