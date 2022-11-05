https://ria.ru/20221105/oplata-1829303277.html

В США рассказали, сколько Америка платит за час "содержания" Украины

В США рассказали, сколько Америка платит за час "содержания" Украины - РИА Новости, 05.11.2022

В США рассказали, сколько Америка платит за час "содержания" Украины

США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:15

2022-11-05T02:15

2022-11-05T02:15

в мире

украина

сша

дональд трамп

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог в интервью Fox News.Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые."Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий", — резюмировал генерал.В октябре издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.

https://ria.ru/20221029/opasnost-1827699173.html

https://ria.ru/20221101/dengi-1828524514.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)