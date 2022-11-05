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В США рассказали, сколько Америка платит за час "содержания" Украины - РИА Новости, 05.11.2022
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В США рассказали, сколько Америка платит за час "содержания" Украины
В США рассказали, сколько Америка платит за час "содержания" Украины - РИА Новости, 05.11.2022
В США рассказали, сколько Америка платит за час "содержания" Украины
США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:15
2022-11-05T02:15
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог в интервью Fox News.Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые."Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий", — резюмировал генерал.В октябре издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
02:15 05.11.2022
 
В США рассказали, сколько Америка платит за час "содержания" Украины

Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 миллиона долларов в час

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог в интервью Fox News.
"Мы оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. Большая цифра, если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности", — отметил Келлог.
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
"Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий", — резюмировал генерал.
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В октябре издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
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