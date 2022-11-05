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Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II - РИА Новости, 05.11.2022
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Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II
Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II - РИА Новости, 05.11.2022
Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:49
2022-11-05T13:49
екатерина ii
геннадий труханов
григорий потемкин
одесса
россия
одесский городской совет
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета согласно итогам голосования на онлайн-платформе.Ранее Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera говорил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому". В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны."Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям", - написал Труханов в социальной сети Facebook*.По его словам, на ближайшей сессии горсовета вопрос будет вынесен на рассмотрение."Лично я буду голосовать "за" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", - отметил Труханов.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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екатерина ii, геннадий труханов, григорий потемкин, одесса, россия, одесский городской совет, в мире
Екатерина II, Геннадий Труханов, Григорий Потемкин, Одесса, Россия, Одесский городской совет, В мире
13:49 05.11.2022
 
Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II

Мэр Одессы Труханов поддержал демонтаж памятника Екатерине II, вопрос рассмотрит горсовет

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в медиабанкМэр Одессы Геннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Мэр Одессы Геннадий Труханов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета согласно итогам голосования на онлайн-платформе.
Ранее Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera говорил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому". В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.
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"Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям", - написал Труханов в социальной сети Facebook*.
По его словам, на ближайшей сессии горсовета вопрос будет вынесен на рассмотрение.
"Лично я буду голосовать "за" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", - отметил Труханов.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади.
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