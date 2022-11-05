https://ria.ru/20221105/odessa-1829347445.html

Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II

Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II - РИА Новости, 05.11.2022

Мэр Одессы поддержал демонтаж памятника Екатерине II

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:49

2022-11-05T13:49

2022-11-05T13:49

екатерина ii

геннадий труханов

григорий потемкин

одесса

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одесский городской совет

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета согласно итогам голосования на онлайн-платформе.Ранее Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera говорил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому". В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны."Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям", - написал Труханов в социальной сети Facebook*.По его словам, на ближайшей сессии горсовета вопрос будет вынесен на рассмотрение."Лично я буду голосовать "за" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", - отметил Труханов.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221102/odessa-1828592826.html

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екатерина ii, геннадий труханов, григорий потемкин, одесса, россия, одесский городской совет, в мире