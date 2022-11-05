https://ria.ru/20221105/obstrel-1829328913.html

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Кременной в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:36

2022-11-05T10:36

2022-11-05T10:48

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

кременная

рсзо himars

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кременной в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.00 (совпадает с мск) по населенному пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

луганская народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, кременная, рсзо himars, вооруженные силы украины