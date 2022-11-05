https://ria.ru/20221105/neft-1829302266.html

Блинкен оценил последствия ценового потолка на российскую нефть

Блинкен оценил последствия ценового потолка на российскую нефть - РИА Новости, 05.11.2022

Блинкен оценил последствия ценового потолка на российскую нефть

Россия сохранит заинтересованность в поставах нефти даже после введения ценового потолка, предположил государственный секретарь США Энтони Блинкен на... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T01:55

2022-11-05T01:55

2022-11-05T07:35

экономика

цены на нефть

энтони блинкен

владимир путин

александр новак

министерство финансов сша

газпром

россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия сохранит заинтересованность в поставах нефти даже после введения ценового потолка, предположил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Германии.По его мнению, Москва пойдет на это для продолжения специальной военной операции на Украине."Введение потолка по крайней мере снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке", — отметил Блинкен.Как сообщал в пятницу Рейтер, страны "Большой семерки" и Австралия достигли договоренности по установлению фиксированной цены на российскую нефть. Саму предельную стоимость участники соглашения пока не определили — установить ее планируется в ближайшие недели.С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться пока не удалось. Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала определить потолок цен на российскую нефть на уровне примерно 60 долларов за баррель.Реакция МосквыРоссия неоднократно предупреждала, что не будет экспортировать нефть в страны, которые будут применять механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он назвал ограничения вмешательством в инструменты рынка. Новак подчеркнул, что Москва готова работать с потребителями, придерживающимися рыночных условиях."Миф с самого начала"Механизм ценовых ограничений, который американцы и их союзники намерены опробовать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары, предупредил посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала National Interest.По его мнению, в первую очередь западные меры могут затронуть газ и металлы.Дипломат обратил внимание, что Москва не собирается обеспечивать благосостояние других за свой счет.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221102/neft-1828555227.html

https://ria.ru/20221021/orban-1825533210.html

https://ria.ru/20220527/neft-1791143200.html

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