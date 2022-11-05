https://ria.ru/20221105/neft-1829299975.html
В США оценили влияние "ценового потолка" на экспорт нефти из России
В США оценили влияние "ценового потолка" на экспорт нефти из России - РИА Новости, 05.11.2022
В США оценили влияние "ценового потолка" на экспорт нефти из России
США уверены, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения "ценового потолка", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T00:50
2022-11-05T00:50
2022-11-05T01:13
экономика
цены на нефть
энтони блинкен
россия
сша
германия
владимир путин
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822205343_0:26:3087:1762_1920x0_80_0_0_5e7d6bdee15fc022b1d612cb841d82f4.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США уверены, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения "ценового потолка", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Россия неоднократно предупреждала, что не будет поставлять нефть в страны, которые будут применять механизм принудительных ограничений закупочных цен.Россия, по его мнению, нуждается в экспорте энергоносителей для продолжения функционирования своей экономики и финансирования действий на Украине. "Введение потолка <...> по крайней мере снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке", - сказал Блинкен.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829245734.html
россия
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822205343_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_091ef34d6b8de6e9441a9d50ed75055f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, энтони блинкен, россия, сша, германия, владимир путин, александр новак, в мире
Экономика, Цены на нефть, Энтони Блинкен, Россия, США, Германия, Владимир Путин, Александр Новак, В мире
00:50 05.11.2022 (обновлено: 01:13 05.11.2022)
В США оценили влияние "ценового потолка" на экспорт нефти из России
Блинкен: Россия сохранит интерес к экспорту нефти после введения "ценового потолка"