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В США оценили влияние "ценового потолка" на экспорт нефти из России

В США оценили влияние "ценового потолка" на экспорт нефти из России - РИА Новости, 05.11.2022

В США оценили влияние "ценового потолка" на экспорт нефти из России

США уверены, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения "ценового потолка", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T00:50

2022-11-05T00:50

2022-11-05T01:13

экономика

цены на нефть

энтони блинкен

россия

сша

германия

владимир путин

александр новак

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США уверены, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения "ценового потолка", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Россия неоднократно предупреждала, что не будет поставлять нефть в страны, которые будут применять механизм принудительных ограничений закупочных цен.Россия, по его мнению, нуждается в экспорте энергоносителей для продолжения функционирования своей экономики и финансирования действий на Украине. "Введение потолка <...> по крайней мере снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке", - сказал Блинкен.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829245734.html

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экономика, цены на нефть, энтони блинкен, россия, сша, германия, владимир путин, александр новак, в мире