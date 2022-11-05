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Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/naemniki-1829329643.html
Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине
Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 05.11.2022
Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине
Министерство обороны опубликовало видео, запечатлевшее боевую работу разведчиков Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:48
2022-11-05T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, запечатлевшее боевую работу разведчиков Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине.В ролике можно видеть, как военнослужащие ведут разведку с коптеров, обнаруживают противника и передают его координаты расчетам противотанковых ракетных комплексов и автоматических гранатометов, после чего следует удар.В военном ведомстве рассказали, что разведгруппе поставили задачу выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наемников в заданном квадрате. После разведки местности с помощью беспилотника группа разделилась, а затем по бронированной машине противника, которая была замаскирована в лесопосадке, нанесли удар из ПТРК "Фагот"."На наемников нарвались, на поляков. Бой шел в лесу, дистанция 30-50 метров. То есть максимально близко, такой густой лес. Как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из личного стрелкового оружия и гранатометов", — рассказал на видео командир разведчиков.Лишившись возможности быстро перемещаться, наемники пошли по фронту вглубь лесопосадки, где их накрыли автоматические гранатометы. Затем подгруппа досмотра вышла в район, уничтожила противника и направилась к месту эвакуации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221020/drony-1825294989.html
https://ria.ru/20221030/diversanty-1827910197.html
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безопасность, россия, западный военный округ (зво), украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО), Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
10:48 05.11.2022 (обновлено: 13:10 05.11.2022)
 
Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине

Минобороны опубликовало видео уничтожения иностранных наемников в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Николай Сидоров / Перейти в медиабанкБоец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот"
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса Фагот - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Николай Сидоров
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Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, запечатлевшее боевую работу разведчиков Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине.
В ролике можно видеть, как военнослужащие ведут разведку с коптеров, обнаруживают противника и передают его координаты расчетам противотанковых ракетных комплексов и автоматических гранатометов, после чего следует удар.
В военном ведомстве рассказали, что разведгруппе поставили задачу выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наемников в заданном квадрате. После разведки местности с помощью беспилотника группа разделилась, а затем по бронированной машине противника, которая была замаскирована в лесопосадке, нанесли удар из ПТРК "Фагот".
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"На наемников нарвались, на поляков. Бой шел в лесу, дистанция 30-50 метров. То есть максимально близко, такой густой лес. Как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из личного стрелкового оружия и гранатометов", — рассказал на видео командир разведчиков.
Лишившись возможности быстро перемещаться, наемники пошли по фронту вглубь лесопосадки, где их накрыли автоматические гранатометы. Затем подгруппа досмотра вышла в район, уничтожила противника и направилась к месту эвакуации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗападный военный округ (ЗВО)УкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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