https://ria.ru/20221105/naemniki-1829329643.html

Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине

Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 05.11.2022

Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине

Министерство обороны опубликовало видео, запечатлевшее боевую работу разведчиков Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:48

2022-11-05T10:48

2022-11-05T13:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

западный военный округ (зво)

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, запечатлевшее боевую работу разведчиков Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине.В ролике можно видеть, как военнослужащие ведут разведку с коптеров, обнаруживают противника и передают его координаты расчетам противотанковых ракетных комплексов и автоматических гранатометов, после чего следует удар.В военном ведомстве рассказали, что разведгруппе поставили задачу выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наемников в заданном квадрате. После разведки местности с помощью беспилотника группа разделилась, а затем по бронированной машине противника, которая была замаскирована в лесопосадке, нанесли удар из ПТРК "Фагот"."На наемников нарвались, на поляков. Бой шел в лесу, дистанция 30-50 метров. То есть максимально близко, такой густой лес. Как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из личного стрелкового оружия и гранатометов", — рассказал на видео командир разведчиков.Лишившись возможности быстро перемещаться, наемники пошли по фронту вглубь лесопосадки, где их накрыли автоматические гранатометы. Затем подгруппа досмотра вышла в район, уничтожила противника и направилась к месту эвакуации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221020/drony-1825294989.html

https://ria.ru/20221030/diversanty-1827910197.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, западный военный округ (зво), украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф