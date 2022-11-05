https://ria.ru/20221105/moskva-1829940688.html

Павильоны для наблюдения за животными появятся в Всехсвятской роще в Москве

Павильоны для наблюдения за животными появятся в Всехсвятской роще в Москве - РИА Новости, 08.11.2022

Павильоны для наблюдения за животными появятся в Всехсвятской роще в Москве

Павильоны для наблюдения за животными появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще в Москве, всего установят три павильона высотой 4 метра и площадью более 30 РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-05T10:53

2022-11-05T10:53

2022-11-08T13:46

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Павильоны для наблюдения за животными появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще в Москве, всего установят три павильона высотой 4 метра и площадью более 30 квадратных метров, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы."В Щукинском парке и Всехсвятской роще начали устанавливать павильоны для наблюдения за птицами и белками. Дизайн создали на основе фотографий беседки, которая стояла в центре Щукинского в середине прошлого века. Во время работ по реабилитации в этих парках уже разместили воссозданные беседки, торговые павильоны и навигационные стелы", - говорится в сообщении.В тексте указано, что всего установят три павильона: два на участке Всехсвятской рощи вдоль Пехотной улицы, а третий появится на территории около станции второго Московского центрального диаметра Щукинская. Сейчас их собирают на заранее подготовленных площадках, покрытых экологичным материалом."Все эти парковые элементы создают целостный визуальный образ разрозненных участков Щукинского парка и Всехсвятской рощи и отсылают к историческому прошлому. К тому же павильоны для наблюдения за животными позволят еще и поддержать традицию местных жителей - размещение в парке кормушек для птиц и белок. С учетом особенности территории в качестве основного материала применяется клееный брус - он обладает достаточной прочностью. При производстве каждую деталь павильона обработали защитными составами и многократно проверили их качество", - цитируют в сообщении заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергея Мельникова.По его словам, павильоны будут шестиугольные, площадью более 30 квадратных метров и высотой четыре метра. Смотровые окошки расположат на разной высоте, чтобы через них можно было наблюдать за животными на разных ярусах. Внутри сделают скамейки, с которых будет удобно смотреть в нижние окошки, и ступенчатые подиумы, которые помогут подняться до верхних. Рисунок из досок на стенах павильонов будет напоминать перевернутую веточку ели, от которой отходят иголки.

https://ria.ru/20221102/zhivotnye-1828393602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей мельников, городское хозяйство москвы