Рейтинг@Mail.ru
Соцпартия Молдавии провела протесты в пяти районах страны - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/moldaviya-1829359601.html
Соцпартия Молдавии провела протесты в пяти районах страны
Соцпартия Молдавии провела протесты в пяти районах страны - РИА Новости, 05.11.2022
Соцпартия Молдавии провела протесты в пяти районах страны
Партия социалистов Молдавии в субботу провела акции протеста против антисоциальной государственной политики и давления властей на оппозицию, сообщила... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:17
2022-11-05T15:17
в мире
молдавия
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827928454_0:123:3153:1897_1920x0_80_0_0_7da0e3e5b9a4593e14393bf0960a9eed.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии в субботу провела акции протеста против антисоциальной государственной политики и давления властей на оппозицию, сообщила пресс-служба политсилы."Сегодня новые акции протеста против злоупотреблений, антисоциальной и антигосударственной политики, проводимой режимом ПДС, состоялись в районах Дроки, Тараклия, Кагул, Унгены и Чимишлия. Социалисты намерены продолжать протесты и консолидировать общество для достижения главной цели – проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.Депутаты парламента, представители местной власти и сторонники социалистов выразили несогласие с действиями центральных властей, ведущими к увеличению тарифов и цен на товары и услуги. Также они выступают против преследования политических оппонентов и использования правоохранительных органов в политических целях правящей партии "Действие и солидарность"."Люди осуждают "хорошие времена", которые довели население до беспрецедентной бедности, из-за которых социальные учреждения в населённых пунктах, включая школы и больницы, были лишены финансирования, села и города во мраке, а граждане остались один на один с многочисленными проблемами, спровоцированными руководством страны, и не знают, как выжить", - отмечают социалисты.Ранее Соцпартия уже предприняла ряд акций в поддержку местных органов власти. Были организованы митинги протеста, пресс-конференции, инициированы законопроекты и т.д. На платформе "Общая повестка", вместе с семью другими партиями, Соцпартия подписала обращение к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы, в котором отражены факты злоупотреблений правящей партии "Действие и солидарность" в отношении оппозиционных представителей местных органов власти.
https://ria.ru/20221104/shor-1829283730.html
https://ria.ru/20221104/moldaviya-1829242117.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827928454_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_c6dd559fd899cbe3c3c9e7ac4cdb4814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, совет европы
В мире, Молдавия, Совет Европы
15:17 05.11.2022
 
Соцпартия Молдавии провела протесты в пяти районах страны

Соцпартия Молдавии сообщила о проведении протестов в пяти районах страны

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии в субботу провела акции протеста против антисоциальной государственной политики и давления властей на оппозицию, сообщила пресс-служба политсилы.
"Сегодня новые акции протеста против злоупотреблений, антисоциальной и антигосударственной политики, проводимой режимом ПДС, состоялись в районах Дроки, Тараклия, Кагул, Унгены и Чимишлия. Социалисты намерены продолжать протесты и консолидировать общество для достижения главной цели – проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 21:17
Прокуратура Молдавии просит арестовать семерых представителей партии "Шор"
Депутаты парламента, представители местной власти и сторонники социалистов выразили несогласие с действиями центральных властей, ведущими к увеличению тарифов и цен на товары и услуги. Также они выступают против преследования политических оппонентов и использования правоохранительных органов в политических целях правящей партии "Действие и солидарность".
"Люди осуждают "хорошие времена", которые довели население до беспрецедентной бедности, из-за которых социальные учреждения в населённых пунктах, включая школы и больницы, были лишены финансирования, села и города во мраке, а граждане остались один на один с многочисленными проблемами, спровоцированными руководством страны, и не знают, как выжить", - отмечают социалисты.
Ранее Соцпартия уже предприняла ряд акций в поддержку местных органов власти. Были организованы митинги протеста, пресс-конференции, инициированы законопроекты и т.д. На платформе "Общая повестка", вместе с семью другими партиями, Соцпартия подписала обращение к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы, в котором отражены факты злоупотреблений правящей партии "Действие и солидарность" в отношении оппозиционных представителей местных органов власти.
Полицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 16:38
Полиция Молдавии подозревает восемь человек в подготовке беспорядков
 
В миреМолдавияСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала