https://ria.ru/20221105/moldaviya-1829359601.html

Соцпартия Молдавии провела протесты в пяти районах страны

Соцпартия Молдавии провела протесты в пяти районах страны - РИА Новости, 05.11.2022

Соцпартия Молдавии провела протесты в пяти районах страны

Партия социалистов Молдавии в субботу провела акции протеста против антисоциальной государственной политики и давления властей на оппозицию, сообщила... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:17

2022-11-05T15:17

2022-11-05T15:17

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии в субботу провела акции протеста против антисоциальной государственной политики и давления властей на оппозицию, сообщила пресс-служба политсилы."Сегодня новые акции протеста против злоупотреблений, антисоциальной и антигосударственной политики, проводимой режимом ПДС, состоялись в районах Дроки, Тараклия, Кагул, Унгены и Чимишлия. Социалисты намерены продолжать протесты и консолидировать общество для достижения главной цели – проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.Депутаты парламента, представители местной власти и сторонники социалистов выразили несогласие с действиями центральных властей, ведущими к увеличению тарифов и цен на товары и услуги. Также они выступают против преследования политических оппонентов и использования правоохранительных органов в политических целях правящей партии "Действие и солидарность"."Люди осуждают "хорошие времена", которые довели население до беспрецедентной бедности, из-за которых социальные учреждения в населённых пунктах, включая школы и больницы, были лишены финансирования, села и города во мраке, а граждане остались один на один с многочисленными проблемами, спровоцированными руководством страны, и не знают, как выжить", - отмечают социалисты.Ранее Соцпартия уже предприняла ряд акций в поддержку местных органов власти. Были организованы митинги протеста, пресс-конференции, инициированы законопроекты и т.д. На платформе "Общая повестка", вместе с семью другими партиями, Соцпартия подписала обращение к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы, в котором отражены факты злоупотреблений правящей партии "Действие и солидарность" в отношении оппозиционных представителей местных органов власти.

https://ria.ru/20221104/shor-1829283730.html

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в мире, молдавия, совет европы