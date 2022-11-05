Сторонники партии "Шор" проводят пикет у суда Кишинева
Сторонники партии "Шор" проводят пикет у здания суда Кишинева, где судят их соратников
© Фото : Партия “ШОР”Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия
Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" во время акции протеста у здания правительства в Кишиневе, Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Сторонники оппозиционной партии "Шор" в субботу проводят пикет у здания суда Кишинева, где решается вопрос о мере пресечения свободы для их соратников, подозреваемых в соучастии в незаконном финансировании политсилы, передает корреспондент РИА Новости.
В среду Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе прошли следственные мероприятия и обыски. В результате обысков были задержаны восемь человек, которых подозревают в соучастии в осознанном финансировании партии за счет организованной преступной группировки. В субботу суд рассматривает запросы прокуратуры о помещении задержанных под предварительный арест.
Сторонники партии "Шор" собрались у здания суда, чтобы поддержать подозреваемых. Они принесли с собой плакаты с призывами бороться с диктаторским режимом, а также с требованием справедливой юстиции. Вместе они скандируют "Долой диктатуру", "Свободу" и "Мы победим".
"Сегодня опять решается вопрос об аресте наших сторонников, потому что власть боится протестов. У народа Молдавии еще осталось мужество, чтобы выступать против диктаторского режима. Мы от имени партии "Шор" хотим обратиться к судьям и попросить их соблюдать закон, в этом случае наши коллеги должны будут выйти отсюда и свободно пойти домой", - заявил один из организаторов митинга.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. По словам главы политсилы Илана Шора, около 40 представителей оппозиционной в Молдавии партии "Шор", включая ее лидеров на сегодняшний день, задержаны или арестованы.
Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду и главу МВД Анну Ревенко.
Очередной массовый митинг оппозиции запланирован 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).