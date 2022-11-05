https://ria.ru/20221105/minoborony-1829352301.html
ВС России за время спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации Украины
ВС России за время спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации Украины - РИА Новости, 05.11.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации Украины
Уже 500 украинских военных самолетов и вертолетов уничтожены за время спецоперации, следует из данных, опубликованных в субботу министерством обороны РФ. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:27
2022-11-05T14:27
2022-11-05T14:59
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уже 500 украинских военных самолетов и вертолетов уничтожены за время спецоперации, следует из данных, опубликованных в субботу министерством обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221105/samolet-1829351767.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
14:27 05.11.2022 (обновлено: 14:59 05.11.2022)
ВС России за время спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации Украины
Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили 500 самолетов и вертолетов ВСУ