https://ria.ru/20221105/minoborony-1829352301.html

ВС России за время спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации Украины

ВС России за время спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации Украины - РИА Новости, 05.11.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили более 500 единиц авиации Украины

Уже 500 украинских военных самолетов и вертолетов уничтожены за время спецоперации, следует из данных, опубликованных в субботу министерством обороны РФ. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:27

2022-11-05T14:27

2022-11-05T14:59

специальная военная операция на украине

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безопасность

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уже 500 украинских военных самолетов и вертолетов уничтожены за время спецоперации, следует из данных, опубликованных в субботу министерством обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221105/samolet-1829351767.html

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россия, безопасность, вооруженные силы рф, украина