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На Купянском направлении ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков

На Купянском направлении ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков - РИА Новости, 05.11.2022

На Купянском направлении ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков

За минувшие сутки российские войска уничтожили в Донецкой и Луганской народных республиках более трехсот украинских боевиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:52

2022-11-05T13:52

2022-11-05T14:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили в Донецкой и Луганской народных республиках более трехсот украинских боевиков, сообщили в Минобороны.Как рассказали в ведомстве, на Купянском направлении, в районе села Куземовка в ЛНР, ВСУ попытались атаковать российские позиции силами до батальонной тактической группы. "Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения", — говорился в сводке.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российская армия сорвала атаки трех ротных тактических групп в районах Стельмаховки, Площанки и Кременной. Там потери украинских подразделений составили более 60 человек, танк, две бронемашины, три пикапа и автомобиль.На Южнодонецком направлении артиллерия и штурмовые группы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Новомихайловки, Павловки и Времевки (ДНР). Там уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.

луганская народная республика

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)