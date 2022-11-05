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На Купянском направлении ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/minoborony-1829348093.html
На Купянском направлении ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков
На Купянском направлении ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков - РИА Новости, 05.11.2022
На Купянском направлении ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков
За минувшие сутки российские войска уничтожили в Донецкой и Луганской народных республиках более трехсот украинских боевиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:52
2022-11-05T14:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили в Донецкой и Луганской народных республиках более трехсот украинских боевиков, сообщили в Минобороны.Как рассказали в ведомстве, на Купянском направлении, в районе села Куземовка в ЛНР, ВСУ попытались атаковать российские позиции силами до батальонной тактической группы. "Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения", — говорился в сводке.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российская армия сорвала атаки трех ротных тактических групп в районах Стельмаховки, Площанки и Кременной. Там потери украинских подразделений составили более 60 человек, танк, две бронемашины, три пикапа и автомобиль.На Южнодонецком направлении артиллерия и штурмовые группы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Новомихайловки, Павловки и Времевки (ДНР). Там уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.
луганская народная республика
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Материал дополняется
13:52 05.11.2022 (обновлено: 14:12 05.11.2022)
 
На Купянском направлении ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков

Минобороны: на Купянском направлении ВС России уничтожили более 140 военных ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили в Донецкой и Луганской народных республиках более трехсот украинских боевиков, сообщили в Минобороны.
Как рассказали в ведомстве, на Купянском направлении, в районе села Куземовка в ЛНР, ВСУ попытались атаковать российские позиции силами до батальонной тактической группы.
"Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения", — говорился в сводке.
Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российская армия сорвала атаки трех ротных тактических групп в районах Стельмаховки, Площанки и Кременной. Там потери украинских подразделений составили более 60 человек, танк, две бронемашины, три пикапа и автомобиль.
На Южнодонецком направлении артиллерия и штурмовые группы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Новомихайловки, Павловки и Времевки (ДНР). Там уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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