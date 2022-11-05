https://ria.ru/20221105/mid-1829374773.html
Принятие резолюции против нацизма было омрачено политизацией, заявил МИД
Принятие резолюции против нацизма было омрачено политизацией, заявил МИД - РИА Новости, 05.11.2022
Принятие резолюции против нацизма было омрачено политизацией, заявил МИД
Принятие в ООН проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма в этом году было омрачено политизацией данного вопроса и попытками свести счеты с Россией на... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:15
2022-11-05T17:15
2022-11-05T17:15
в мире
мария захарова
россия
украина
оон
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Принятие в ООН проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма в этом году было омрачено политизацией данного вопроса и попытками свести счеты с Россией на фоне кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Голосование по нему проходит ежегодно. Как отметила Захарова, в этом году за документ проголосовали 105 стран, против выступили 52 делегации, 15 стран воздержались. Ранее сообщалось, что страны, голосовавшие против, аргументировали свою позицию в основном тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине."В этом году принятие этого важного документа было омрачено попытками откровенной политизации и сведения счетов с Россией со стороны западных стран на фоне продолжающегося украинского кризиса", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на сайте российского министерства.По ее словам, "коллективный Запад" на этот раз отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки резолюции нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии".Захарова также подчеркнула, что страны Запада попытались сорвать принятие резолюции, прибегая к процедурным манипуляциям, доказав в очередной раз "ангажированность и неготовность к честному и конструктивному диалогу"."Тем не менее результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку со стороны международного сообщества ежегодно представляемой в ГА ООН традиционной российской инициативы. Убеждены, что принятие данной тематической резолюции внесет существенный вклад в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - заключила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20221105/natsizm-1829346533.html
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в мире, мария захарова, россия, украина, оон
В мире, Мария Захарова, Россия, Украина, ООН
Принятие резолюции против нацизма было омрачено политизацией, заявил МИД
Захарова: принятие в ООН резолюции против нацизма было омрачено политизацией вопроса
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Принятие в ООН проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма в этом году было омрачено политизацией данного вопроса и попытками свести счеты с Россией на фоне кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Голосование по нему проходит ежегодно. Как отметила Захарова, в этом году за документ проголосовали 105 стран, против выступили 52 делегации, 15 стран воздержались. Ранее сообщалось, что страны, голосовавшие против, аргументировали свою позицию в основном тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.
"В этом году принятие этого важного документа было омрачено попытками откровенной политизации и сведения счетов с Россией со стороны западных стран на фоне продолжающегося украинского кризиса", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на сайте российского министерства.
По ее словам, "коллективный Запад" на этот раз отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки резолюции нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии".
Захарова также подчеркнула, что страны Запада попытались сорвать принятие резолюции, прибегая к процедурным манипуляциям, доказав в очередной раз "ангажированность и неготовность к честному и конструктивному диалогу".
"Тем не менее результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку со стороны международного сообщества ежегодно представляемой в ГА ООН традиционной российской инициативы. Убеждены, что принятие данной тематической резолюции внесет существенный вклад в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - заключила официальный представитель МИД РФ.