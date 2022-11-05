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Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским войнам - РИА Новости, 05.11.2022
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Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским войнам
Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским войнам - РИА Новости, 05.11.2022
Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским войнам
Россия продолжит поднимать на международных площадках проблему сноса памятников воинам-освободителям, заявил журналистам уполномоченный МИД России по вопросам... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:58
2022-11-05T02:59
в мире
григорий лукьянцев
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ссср
оон
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 5 ноя – РИА Новости. Россия продолжит поднимать на международных площадках проблему сноса памятников воинам-освободителям, заявил журналистам уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев."Естественно, когда сносятся памятники в честь воинов-освободителей, тем самым предпринимается попытка обесценить их подвиг, попытка доказать, что то, против чего они боролись, не такое уж и плохое. И сейчас, как нам кажется, есть определенная опасная тенденция в политике… - попытка демонизации России. Косвенно насаждается мысль, что все, кто боролся и борется против России, против советского наследия – все они не такие уж и плохие", - сказал Лукьянцев."Поэтому, естественно, снос памятников воинам-освободителям мы воспринимаем как очень крупную проблему, и эту проблему мы будем продолжать поднимать и на международной арене", - подчеркнул он.По его словам, МИД РФ эту тему поднимает не только в ООН, но и в ОБСЕ.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги.Как заявляли в МИД РФ, Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221105/mid-1829305230.html
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в мире, григорий лукьянцев, россия, латвия, ссср, оон, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Григорий Лукьянцев, Россия, Латвия, СССР, ООН, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
02:58 05.11.2022 (обновлено: 02:59 05.11.2022)
 
Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским войнам

Лукьянцев: Россия продолжит поднимать в мире проблему сноса памятников советским воинам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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ООН, 5 ноя – РИА Новости. Россия продолжит поднимать на международных площадках проблему сноса памятников воинам-освободителям, заявил журналистам уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев.
"Естественно, когда сносятся памятники в честь воинов-освободителей, тем самым предпринимается попытка обесценить их подвиг, попытка доказать, что то, против чего они боролись, не такое уж и плохое. И сейчас, как нам кажется, есть определенная опасная тенденция в политике… - попытка демонизации России. Косвенно насаждается мысль, что все, кто боролся и борется против России, против советского наследия – все они не такие уж и плохие", - сказал Лукьянцев.
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МИД призвал противодействовать "охоте" на российских журналистов
"Поэтому, естественно, снос памятников воинам-освободителям мы воспринимаем как очень крупную проблему, и эту проблему мы будем продолжать поднимать и на международной арене", - подчеркнул он.
По его словам, МИД РФ эту тему поднимает не только в ООН, но и в ОБСЕ.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги.
Как заявляли в МИД РФ, Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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