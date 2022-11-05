https://ria.ru/20221105/mid-1829305939.html

Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским войнам

Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским войнам - РИА Новости, 05.11.2022

Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским войнам

Россия продолжит поднимать на международных площадках проблему сноса памятников воинам-освободителям, заявил журналистам уполномоченный МИД России по вопросам... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:58

2022-11-05T02:58

2022-11-05T02:59

в мире

григорий лукьянцев

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обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 5 ноя – РИА Новости. Россия продолжит поднимать на международных площадках проблему сноса памятников воинам-освободителям, заявил журналистам уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев."Естественно, когда сносятся памятники в честь воинов-освободителей, тем самым предпринимается попытка обесценить их подвиг, попытка доказать, что то, против чего они боролись, не такое уж и плохое. И сейчас, как нам кажется, есть определенная опасная тенденция в политике… - попытка демонизации России. Косвенно насаждается мысль, что все, кто боролся и борется против России, против советского наследия – все они не такие уж и плохие", - сказал Лукьянцев."Поэтому, естественно, снос памятников воинам-освободителям мы воспринимаем как очень крупную проблему, и эту проблему мы будем продолжать поднимать и на международной арене", - подчеркнул он.По его словам, МИД РФ эту тему поднимает не только в ООН, но и в ОБСЕ.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги.Как заявляли в МИД РФ, Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221105/mid-1829305230.html

https://ria.ru/20221105/oon-1829304890.html

россия

латвия

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в мире, григорий лукьянцев, россия, латвия, ссср, оон, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)