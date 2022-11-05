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МИД призвал противодействовать "охоте" на российских журналистов - РИА Новости, 05.11.2022
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МИД призвал противодействовать "охоте" на российских журналистов
МИД призвал противодействовать "охоте" на российских журналистов - РИА Новости, 05.11.2022
МИД призвал противодействовать "охоте" на российских журналистов
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев призвал к активным действиям против попыток объявить... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:47
2022-11-05T02:55
григорий лукьянцев
евгений поддубный
олесь бузина
украина
киев
россия
оон
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ООН, 5 ноя – РИА Новости. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев призвал к активным действиям против попыток объявить награду за голову российских журналистов на Украине.Ранее корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что готов предоставить структурам ООН свидетельства охоты, открытой Киевом на российских военкоров, если со стороны организации будет интерес. По его словам, в Киеве "позволяют объявить настоящую охоту на российских военных корреспондентов, предлагают денежные вознаграждения за убийство российских репортеров"."Считаем, что подобные действия, призывы объявлять награды за головы журналистов – это просо вопиющее нарушение, которое заслуживает самых активных действий", - сказал Лукьянцев журналистам."В принципе эта тема, тема безопасности журналистов поднимается нами всегда в ООН, в ОБСЕ. Пока были членами Совета Европы, делали это там. И в частности, РФ неоднократно вносила проекты решений СМИД ОБСЕ по именно тематике безопасности журналистов", - добавил он.По его словам, речь идет не только о нарушении прав журналистов, свободы СМИ, "но это является и нарушением обязательств государств по международному Договору по правам человека, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека, поскольку и тот и другой документ гарантирует право на жизнь"."К сожалению, часто мы видим, что те или иные призывы со стороны Украины заканчиваются не просто разговорами, а именно смертью журналистов- можно вспомнить Олеся Бузину и тех, кто попадает на печально известный сайт "Миротворца". К великому сожалению, эти угрозы носят совершенно не пустой характер. Поэтому считаем, что очень важно смотреть конкретно на эти заявления и принимать действенные меры", - добавил он.
https://ria.ru/20221104/aktivnost-1829294629.html
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григорий лукьянцев, евгений поддубный, олесь бузина, украина, киев, россия, оон, обсе
Григорий Лукьянцев, Евгений Поддубный, Олесь Бузина, Украина, Киев, Россия, ООН, ОБСЕ
02:47 05.11.2022 (обновлено: 02:55 05.11.2022)
 
МИД призвал противодействовать "охоте" на российских журналистов

Дипломат Лукьянцев призвал противодействовать объявлению награды за голову журналистов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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ООН, 5 ноя – РИА Новости. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев призвал к активным действиям против попыток объявить награду за голову российских журналистов на Украине.
Ранее корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что готов предоставить структурам ООН свидетельства охоты, открытой Киевом на российских военкоров, если со стороны организации будет интерес. По его словам, в Киеве "позволяют объявить настоящую охоту на российских военных корреспондентов, предлагают денежные вознаграждения за убийство российских репортеров".
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"Считаем, что подобные действия, призывы объявлять награды за головы журналистов – это просо вопиющее нарушение, которое заслуживает самых активных действий", - сказал Лукьянцев журналистам.
"В принципе эта тема, тема безопасности журналистов поднимается нами всегда в ООН, в ОБСЕ. Пока были членами Совета Европы, делали это там. И в частности, РФ неоднократно вносила проекты решений СМИД ОБСЕ по именно тематике безопасности журналистов", - добавил он.
По его словам, речь идет не только о нарушении прав журналистов, свободы СМИ, "но это является и нарушением обязательств государств по международному Договору по правам человека, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека, поскольку и тот и другой документ гарантирует право на жизнь".
"К сожалению, часто мы видим, что те или иные призывы со стороны Украины заканчиваются не просто разговорами, а именно смертью журналистов- можно вспомнить Олеся Бузину и тех, кто попадает на печально известный сайт "Миротворца". К великому сожалению, эти угрозы носят совершенно не пустой характер. Поэтому считаем, что очень важно смотреть конкретно на эти заявления и принимать действенные меры", - добавил он.
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Григорий ЛукьянцевЕвгений ПоддубныйОлесь БузинаУкраинаКиевРоссияООНОБСЕ
 
 
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