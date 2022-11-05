https://ria.ru/20221105/makeevka-1829335610.html

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 05.11.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:00

2022-11-05T12:00

2022-11-05T12:00

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Петровскому району Донецка.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829230681.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия