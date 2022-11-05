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Лукашенко выразил соболезнования из-за гибели людей при пожаре в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
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Лукашенко выразил соболезнования из-за гибели людей при пожаре в Костроме
Лукашенко выразил соболезнования из-за гибели людей при пожаре в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
Лукашенко выразил соболезнования из-за гибели людей при пожаре в Костроме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину соболезнование в связи с гибелью людей в результате крупного пожара в кафе... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:06
2022-11-05T16:10
в мире
александр лукашенко
владимир путин
кострома
белоруссия
россия
пожар в кафе в костроме
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину соболезнование в связи с гибелью людей в результате крупного пожара в кафе "Полигон" в Костроме, сообщило информагентство "Спутник Беларусь"."От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.Глава белорусского государства отметил, что в Белоруссии с большой печалью восприняли новость о происшествии.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
https://ria.ru/20221105/kostroma-1829365473.html
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, кострома, белоруссия, россия, пожар в кафе в костроме
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Кострома, Белоруссия, Россия, Пожар в кафе в Костроме
16:06 05.11.2022 (обновлено: 16:10 05.11.2022)
 
Лукашенко выразил соболезнования из-за гибели людей при пожаре в Костроме

Лукашенко направил Путину соболезнование в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину соболезнование в связи с гибелью людей в результате крупного пожара в кафе "Полигон" в Костроме, сообщило информагентство "Спутник Беларусь".
"От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.
Глава белорусского государства отметил, что в Белоруссии с большой печалью восприняли новость о происшествии.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 15:59
Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинКостромаБелоруссияРоссияПожар в кафе в Костроме
 
 
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