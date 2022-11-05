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ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР, сообщила НМ ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР, сообщила НМ ЛНР - РИА Новости, 05.11.2022
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР, сообщила НМ ЛНР
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера и два беспилотника, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:29
2022-11-05T10:29
2022-11-05T11:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера и два беспилотника, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; четыре бронетранспортёра; два беспилотных летательных аппарата; 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829230681.html
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луганская народная республика, народная милиция лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Безопасность
10:29 05.11.2022 (обновлено: 11:26 05.11.2022)
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР, сообщила НМ ЛНР
НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек, четыре БТР и два беспилотника