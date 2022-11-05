https://ria.ru/20221105/lnr-1829328411.html

ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР, сообщила НМ ЛНР

ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР, сообщила НМ ЛНР - РИА Новости, 05.11.2022

ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР, сообщила НМ ЛНР

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера и два беспилотника, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:29

2022-11-05T10:29

2022-11-05T11:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

народная милиция лнр

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера и два беспилотника, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; четыре бронетранспортёра; два беспилотных летательных аппарата; 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829230681.html

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луганская народная республика, народная милиция лнр, безопасность