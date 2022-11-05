https://ria.ru/20221105/liven-1829298052.html

Прошедшие в Сочи ливни не подтопили жилые дома, заявили в МЧС

Прошедшие в Сочи ливни не подтопили жилые дома, заявили в МЧС - РИА Новости, 05.11.2022

Прошедшие в Сочи ливни не подтопили жилые дома, заявили в МЧС

Подтопления жилых домов Сочи в результате ливней нет, подъем уровня воды в реках не фиксировался, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T00:00

2022-11-05T00:00

2022-11-05T00:00

происшествия

россия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Подтопления жилых домов Сочи в результате ливней нет, подъем уровня воды в реках не фиксировался, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Синоптики прогнозировали в Сочи смерчи до окончания суток 4 ноября, а также сильные ливни до середины ночи пятницы. По данным сочинской мэрии, сейчас городские службы переведены в усиленный режим работы."Четвертого ноября в городе Сочи в результате залповых осадков, 56 миллиметров за 2 часа (с 20.00 до 22.00), в Адлерском районе на улицах регистрировались вниз сходящие потоки дождевой воды с выходом на проезжие части, движение не перекрывалось, после завершения осадков вода сходит. Подтопленных жилых домов нет. Подъем уровня воды в реках не регистрировался", - сказали в ведомстве.Спасатели отметили, что жалоб от автомобилистов и жителей не поступало, заявок на оказание помощи от них нет.

https://ria.ru/20221104/sochi-1829297339.html

https://ria.ru/20221030/moskva-1827919574.html

россия

сочи

краснодарский край

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происшествия, россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край