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Прошедшие в Сочи ливни не подтопили жилые дома, заявили в МЧС - РИА Новости, 05.11.2022
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Прошедшие в Сочи ливни не подтопили жилые дома, заявили в МЧС
Прошедшие в Сочи ливни не подтопили жилые дома, заявили в МЧС - РИА Новости, 05.11.2022
Прошедшие в Сочи ливни не подтопили жилые дома, заявили в МЧС
Подтопления жилых домов Сочи в результате ливней нет, подъем уровня воды в реках не фиксировался, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T00:00
2022-11-05T00:00
происшествия
россия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Подтопления жилых домов Сочи в результате ливней нет, подъем уровня воды в реках не фиксировался, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Синоптики прогнозировали в Сочи смерчи до окончания суток 4 ноября, а также сильные ливни до середины ночи пятницы. По данным сочинской мэрии, сейчас городские службы переведены в усиленный режим работы."Четвертого ноября в городе Сочи в результате залповых осадков, 56 миллиметров за 2 часа (с 20.00 до 22.00), в Адлерском районе на улицах регистрировались вниз сходящие потоки дождевой воды с выходом на проезжие части, движение не перекрывалось, после завершения осадков вода сходит. Подтопленных жилых домов нет. Подъем уровня воды в реках не регистрировался", - сказали в ведомстве.Спасатели отметили, что жалоб от автомобилистов и жителей не поступало, заявок на оказание помощи от них нет.
https://ria.ru/20221104/sochi-1829297339.html
https://ria.ru/20221030/moskva-1827919574.html
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происшествия, россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Россия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
00:00 05.11.2022
 
Прошедшие в Сочи ливни не подтопили жилые дома, заявили в МЧС

МЧС по Краснодарскому краю: прошедшие в Сочи ливни не подтопили жилые дома

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация последствий неблагоприятных метеоявлений в Сочи
Ликвидация последствий неблагоприятных метеоявлений в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий неблагоприятных метеоявлений в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Подтопления жилых домов Сочи в результате ливней нет, подъем уровня воды в реках не фиксировался, сообщили журналистам пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Синоптики прогнозировали в Сочи смерчи до окончания суток 4 ноября, а также сильные ливни до середины ночи пятницы. По данным сочинской мэрии, сейчас городские службы переведены в усиленный режим работы.
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"Четвертого ноября в городе Сочи в результате залповых осадков, 56 миллиметров за 2 часа (с 20.00 до 22.00), в Адлерском районе на улицах регистрировались вниз сходящие потоки дождевой воды с выходом на проезжие части, движение не перекрывалось, после завершения осадков вода сходит. Подтопленных жилых домов нет. Подъем уровня воды в реках не регистрировался", - сказали в ведомстве.
Спасатели отметили, что жалоб от автомобилистов и жителей не поступало, заявок на оказание помощи от них нет.
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ПроисшествияРоссияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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