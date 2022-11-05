https://ria.ru/20221105/kupyansk-1829349695.html
ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска
ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска - РИА Новости, 05.11.2022
ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска
Ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:13
2022-11-05T14:13
2022-11-05T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
украина
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829360657_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f271af37b1fe3d9c2d57ec2296e65f3f.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России."В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны.
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829360657_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fea9000fab891c96ae2ea4b778c67d26.jpg
Минобороны об уничтожении пункта управления СБУ и складов с боеприпасами
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России. "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны.
2022-11-05T14:13
true
PT4M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, украина, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Служба безопасности Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:13 05.11.2022 (обновлено: 15:29 05.11.2022)
ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска
Минобороны России сообщило о поражении в районе Купянска пункта управления СБУ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)