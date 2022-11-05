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ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска

ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска - РИА Новости, 05.11.2022

ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска

Ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:13

2022-11-05T14:13

2022-11-05T15:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

украина

служба безопасности украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России."В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны.

россия

харьковская область

украина

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Ольга Фомченкова

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Минобороны об уничтожении пункта управления СБУ и складов с боеприпасами Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России. "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны. 2022-11-05T14:13 true PT4M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, харьковская область, украина, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф)