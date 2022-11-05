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ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска
ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска - РИА Новости, 05.11.2022
ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска
Ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:13
2022-11-05T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России."В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны.
россия
харьковская область
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Минобороны об уничтожении пункта управления СБУ и складов с боеприпасами
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России. "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны.
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безопасность, россия, харьковская область, украина, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Служба безопасности Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:13 05.11.2022 (обновлено: 15:29 05.11.2022)
 
ВС России поразили пункт управления СБУ в районе Купянска

Минобороны России сообщило о поражении в районе Купянска пункта управления СБУ

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия поразили в Харьковской области пункт управления СБУ, сообщили в субботу в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ", - заявили в Минобороны.
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