"Все началось с драки". Что произошло в сгоревшем ночном клубе в Костроме
© РИА Новости / Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. "Сделал глубокий вдох и со всей силы навалился на дверь" — так, по словам очевидцев 40-летний Андрей Кузьмин спас десятки людей в костромском ночном клубе "Полигон". В ночь с пятницы на субботу там произошел пожар. По предварительным данным, погибли 13 человек, однако жертв могло быть гораздо больше.
Выстрел в темноте
"Шоу-программа, еда навынос, фейсконтроль, живая музыка, стриптиз и низкие цены", — ночной клуб и ресторан "Полигон" пользовался у жителей Костромы большой популярностью. В пятницу, 4 ноября, здесь было особенно людно: в зале собралось более 300 человек.
"Я с приятелем Андреем Кузьминым и его женой стояла возле барной стойки, когда около двух часов ночи прозвучал выстрел, — рассказывает посетительница Ольга Дубова. — Затем в другом конце зала началась драка. Сразу включили свет. Потасовка продолжалась несколько минут, после чего все вроде бы успокоились".
"Я с приятелем Андреем Кузьминым и его женой стояла возле барной стойки, когда около двух часов ночи прозвучал выстрел, — рассказывает посетительница Ольга Дубова. — Затем в другом конце зала началась драка. Сразу включили свет. Потасовка продолжалась несколько минут, после чего все вроде бы успокоились".
© Фото предоставлено Ольгой ДубовойАндрей Кузьмин
© Фото предоставлено Ольгой Дубовой
Андрей Кузьмин
Посетители продолжили отдыхать, однако минут через десять вновь раздался громкий хлопок. На этот раз электричество сразу отключилось, потолок вспыхнул, запахло горящим пластиком и помещение стало быстро наполняться едким дымом.
"Поскольку многие уже были пьяны, началась настоящая паника, — продолжает Ольга. — Люди кричали и толкались. Большинство кинулись к главному выходу, но там от пола до потолка стояла только одна металлическая крутилка, что существенно затруднило бы проход целой толпы. Нас же Андрей повел к единственному запасному выходу. Можно было еще попробовать выйти на улицу через окна в туалетах, но они оказались слишком узкими".
Запасной выход был закрыт. Кузьмин, по словам очевидцев, стал бить по двери с ноги, но та не поддавалась. Когда силы были уже на исходе, а помещение почти полностью заволокло гарью, мужчина сделал глубокий вдох и со всей силы навалился на дверь. Эта попытка оказалась успешной — десятки человек вырвались наружу и принялись глотать свежий воздух. Кого-то рвало.
"Затем Андрей оставил жену и меня на улице, а сам пошел обратно, чтобы вывести остальных, — добавляет Дубова. — Его не было довольно долго, но в итоге удалось спасти еще несколько десятков человек".
"Поскольку многие уже были пьяны, началась настоящая паника, — продолжает Ольга. — Люди кричали и толкались. Большинство кинулись к главному выходу, но там от пола до потолка стояла только одна металлическая крутилка, что существенно затруднило бы проход целой толпы. Нас же Андрей повел к единственному запасному выходу. Можно было еще попробовать выйти на улицу через окна в туалетах, но они оказались слишком узкими".
Запасной выход был закрыт. Кузьмин, по словам очевидцев, стал бить по двери с ноги, но та не поддавалась. Когда силы были уже на исходе, а помещение почти полностью заволокло гарью, мужчина сделал глубокий вдох и со всей силы навалился на дверь. Эта попытка оказалась успешной — десятки человек вырвались наружу и принялись глотать свежий воздух. Кого-то рвало.
"Затем Андрей оставил жену и меня на улице, а сам пошел обратно, чтобы вывести остальных, — добавляет Дубова. — Его не было довольно долго, но в итоге удалось спасти еще несколько десятков человек".
© РИА Новости / Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в медиабанкПоследствия пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме. Стоп-кадр видео
Последствия пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме. Стоп-кадр видео
Вскоре к клубу подъехали спасатели и врачи. Людям оказывали первую помощь. Тех, кто находился в тяжелом состоянии, госпитализировали. По данным МЧС, из здания эвакуировали более 250 человек. Также, по словам очевидцев, помогали местные таксисты — они бесплатно развозили посетителей, оставшихся на холоде без верхней одежды, до больницы или домой.
Дурная репутация
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Пока известно о 13 погибших. Расследование взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
Предполагаемый зачинщик пожара уже задержан. Сейчас с ним работают следователи. Также они выясняют, каким образом в ночной клуб пронесли пиротехнику и почему оказался закрыт эвакуационный выход.
Предполагаемый зачинщик пожара уже задержан. Сейчас с ним работают следователи. Также они выясняют, каким образом в ночной клуб пронесли пиротехнику и почему оказался закрыт эвакуационный выход.
"Непонятно, куда смотрела охрана, — говорит Ольга. — Ведь они вроде бы всех проверяли с металлоискателями. Вообще в "Полигоне" и раньше случались инциденты, конечно, не такие масштабные и трагические. В основном люди жаловались на постоянные драки".
Отзывы в интернете довольно противоречивые. Одни хвалят клуб за хорошую и недорогую кухню, вежливый персонал, а также качественную музыку.
Другие ругают ночное заведение за слишком громкую музыку и грубых охранников. "Зачем вы нанимаете на работу в охрану потенциальных убийц? — пишет один из пользователей. — В частности, охранник Никита в ресторанном зале пробует на клиентах удушающие приемы, причем силу не контролирует совершенно. Пользуясь служебным положением и безнаказанностью, он чуть не задушил человека — мы его втроем еле оттащили".
"Когда закроют это вертеп, — добавляет на том же форуме пользователь Nik. — Жители близлежащих домов стонут. Полиция, ты где?"
Отзывы в интернете довольно противоречивые. Одни хвалят клуб за хорошую и недорогую кухню, вежливый персонал, а также качественную музыку.
Другие ругают ночное заведение за слишком громкую музыку и грубых охранников. "Зачем вы нанимаете на работу в охрану потенциальных убийц? — пишет один из пользователей. — В частности, охранник Никита в ресторанном зале пробует на клиентах удушающие приемы, причем силу не контролирует совершенно. Пользуясь служебным положением и безнаказанностью, он чуть не задушил человека — мы его втроем еле оттащили".
"Когда закроют это вертеп, — добавляет на том же форуме пользователь Nik. — Жители близлежащих домов стонут. Полиция, ты где?"
"Могла быть вторая "Хромая лошадь"
Тем временем владелец "Полигона", депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев уже пообещал оказать всевозможное содействие следственным органам и помочь финансово семьям погибших.
По данным официального сайта облдумы, генеральным директором "Полигона" Мирзоев числится с 2006-го.
По данным официального сайта облдумы, генеральным директором "Полигона" Мирзоев числится с 2006-го.
Депутат Костромской областной думы Мирзоев Ихтияр Ильдыр оглы
Знакомые Кузьмина, в свою очередь, просят наградить мужчину. По их мнению, если бы не его решительные действия, в Костроме повторилась бы пермская трагедия в клубе "Хромая лошадь", где погибли более 150 человек.
Андрей, по словам знакомых, в молодости занимался боксом, отслужил три года в военно-морском флоте, после чего несколько лет проработал в силовых структурах. Последнее время трудился на местной ювелирной фабрике. Ольга уверяет, что мужчина героем себя не считает. Говорит, что делал то, что должен был делать: спасал свою и другие жизни.
Андрей, по словам знакомых, в молодости занимался боксом, отслужил три года в военно-морском флоте, после чего несколько лет проработал в силовых структурах. Последнее время трудился на местной ювелирной фабрике. Ольга уверяет, что мужчина героем себя не считает. Говорит, что делал то, что должен был делать: спасал свою и другие жизни.