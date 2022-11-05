https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html

"Все началось с драки". Что произошло в сгоревшем ночном клубе в Костроме

"Все началось с драки". Что произошло в сгоревшем ночном клубе в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022

"Все началось с драки". Что произошло в сгоревшем ночном клубе в Костроме

"Сделал глубокий вдох и со всей силы навалился на дверь" — так, по словам очевидцев 40-летний Андрей Кузьмин спас десятки людей в костромском ночном клубе... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:40

2022-11-05T13:40

2022-11-05T13:40

александр бастрыкин

происшествия

кострома

хромая лошадь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. "Сделал глубокий вдох и со всей силы навалился на дверь" — так, по словам очевидцев 40-летний Андрей Кузьмин спас десятки людей в костромском ночном клубе "Полигон". В ночь с пятницы на субботу там произошел пожар. По предварительным данным, погибли 13 человек, однако жертв могло быть гораздо больше.Выстрел в темноте"Шоу-программа, еда навынос, фейсконтроль, живая музыка, стриптиз и низкие цены", — ночной клуб и ресторан "Полигон" пользовался у жителей Костромы большой популярностью. В пятницу, 4 ноября, здесь было особенно людно: в зале собралось более 300 человек."Я с приятелем Андреем Кузьминым и его женой стояла возле барной стойки, когда около двух часов ночи прозвучал выстрел, — рассказывает посетительница Ольга Дубова. — Затем в другом конце зала началась драка. Сразу включили свет. Потасовка продолжалась несколько минут, после чего все вроде бы успокоились".Посетители продолжили отдыхать, однако минут через десять вновь раздался громкий хлопок. На этот раз электричество сразу отключилось, потолок вспыхнул, запахло горящим пластиком и помещение стало быстро наполняться едким дымом."Поскольку многие уже были пьяны, началась настоящая паника, — продолжает Ольга. — Люди кричали и толкались. Большинство кинулись к главному выходу, но там от пола до потолка стояла только одна металлическая крутилка, что существенно затруднило бы проход целой толпы. Нас же Андрей повел к единственному запасному выходу. Можно было еще попробовать выйти на улицу через окна в туалетах, но они оказались слишком узкими".Запасной выход был закрыт. Кузьмин, по словам очевидцев, стал бить по двери с ноги, но та не поддавалась. Когда силы были уже на исходе, а помещение почти полностью заволокло гарью, мужчина сделал глубокий вдох и со всей силы навалился на дверь. Эта попытка оказалась успешной — десятки человек вырвались наружу и принялись глотать свежий воздух. Кого-то рвало."Затем Андрей оставил жену и меня на улице, а сам пошел обратно, чтобы вывести остальных, — добавляет Дубова. — Его не было довольно долго, но в итоге удалось спасти еще несколько десятков человек".Вскоре к клубу подъехали спасатели и врачи. Людям оказывали первую помощь. Тех, кто находился в тяжелом состоянии, госпитализировали. По данным МЧС, из здания эвакуировали более 250 человек. Также, по словам очевидцев, помогали местные таксисты — они бесплатно развозили посетителей, оставшихся на холоде без верхней одежды, до больницы или домой.Дурная репутацияСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Пока известно о 13 погибших. Расследование взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.Предполагаемый зачинщик пожара уже задержан. Сейчас с ним работают следователи. Также они выясняют, каким образом в ночной клуб пронесли пиротехнику и почему оказался закрыт эвакуационный выход."Непонятно, куда смотрела охрана, — говорит Ольга. — Ведь они вроде бы всех проверяли с металлоискателями. Вообще в "Полигоне" и раньше случались инциденты, конечно, не такие масштабные и трагические. В основном люди жаловались на постоянные драки".Отзывы в интернете довольно противоречивые. Одни хвалят клуб за хорошую и недорогую кухню, вежливый персонал, а также качественную музыку.Другие ругают ночное заведение за слишком громкую музыку и грубых охранников. "Зачем вы нанимаете на работу в охрану потенциальных убийц? — пишет один из пользователей. — В частности, охранник Никита в ресторанном зале пробует на клиентах удушающие приемы, причем силу не контролирует совершенно. Пользуясь служебным положением и безнаказанностью, он чуть не задушил человека — мы его втроем еле оттащили"."Когда закроют это вертеп, — добавляет на том же форуме пользователь Nik. — Жители близлежащих домов стонут. Полиция, ты где?""Могла быть вторая "Хромая лошадь"Тем временем владелец "Полигона", депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев уже пообещал оказать всевозможное содействие следственным органам и помочь финансово семьям погибших.По данным официального сайта облдумы, генеральным директором "Полигона" Мирзоев числится с 2006-го.Знакомые Кузьмина, в свою очередь, просят наградить мужчину. По их мнению, если бы не его решительные действия, в Костроме повторилась бы пермская трагедия в клубе "Хромая лошадь", где погибли более 150 человек.Андрей, по словам знакомых, в молодости занимался боксом, отслужил три года в военно-морском флоте, после чего несколько лет проработал в силовых структурах. Последнее время трудился на местной ювелирной фабрике. Ольга уверяет, что мужчина героем себя не считает. Говорит, что делал то, что должен был делать: спасал свою и другие жизни.

https://ria.ru/20221105/kostroma-1829343627.html

кострома

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T13:40 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

александр бастрыкин, происшествия, кострома, хромая лошадь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)