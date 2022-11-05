https://ria.ru/20221105/kostroma-1829373815.html

Сигнализация в кафе в Костроме сработала своевременно, заявили в МЧС

Сигнализация в кафе в Костроме сработала своевременно, заявили в МЧС - РИА Новости, 05.11.2022

Сигнализация в кафе в Костроме сработала своевременно, заявили в МЧС

Автоматическая пожарная сигнализация в кафе "Полигон" в Костроме сработала своевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T17:03

2022-11-05T17:03

2022-11-05T17:03

происшествия

кострома

россия

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Автоматическая пожарная сигнализация в кафе "Полигон" в Костроме сработала своевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 2:37 на центральный пункт пожарной связи ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о возгорании в кафе "Полигон". Автоматическая пожарная сигнализация сработала своевременно. Из здания эвакуировались 250 человек", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что тушение пожара осложнялось угрозой обрушения кровли, сложной планировкой здания и быстрым распространением огня. Кроме того, поиск людей продолжался в условиях плотного задымления и высокой температуры. Также в ликвидации пожара было задействовано 64 человека, 22 единицы техники.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. В 4:23 пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, погибли 13 человек. В Костромской области на 7 ноября объявлен траур по погибшим на пожаре в кафе.

https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html

кострома

россия

костромская область

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происшествия, кострома, россия, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме