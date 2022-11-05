https://ria.ru/20221105/kostroma-1829343627.html
В Костроме открыли горячую линию после пожара в кафе, где погибли люди
В Костроме открыли горячую линию после пожара в кафе, где погибли люди - РИА Новости, 05.11.2022
В Костроме открыли горячую линию после пожара в кафе, где погибли люди
ГУ МЧС по Костромской области организовало горячую линию для родственников погибших и пострадавших при пожаре в кафе в Костроме. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:10
2022-11-05T13:10
2022-11-05T13:44
происшествия
кострома
костромская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. ГУ МЧС по Костромской области организовало горячую линию для родственников погибших и пострадавших при пожаре в кафе в Костроме."В Главном управлении МЧС России по Костромской области открыта горячая линия по телефону 8(4942) 493-620, звонки на который принимаются по пожару в кафе "Полигон" в Костроме", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.Отмечается, что на телефоне дежурят психологи МЧС."Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку", - информирует ГУ МЧС.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html
кострома
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
2022-11-05T13:10
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Костромская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в кафе в Костроме
13:10 05.11.2022 (обновлено: 13:44 05.11.2022)
В Костроме открыли горячую линию после пожара в кафе, где погибли люди
В Костроме открыли горячую линию для родных погибших и пострадавших при пожаре в кафе
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. ГУ МЧС по Костромской области организовало горячую линию для родственников погибших и пострадавших при пожаре в кафе в Костроме.
"В Главном управлении МЧС России по Костромской области открыта горячая линия по телефону 8(4942) 493-620, звонки на который принимаются по пожару в кафе "Полигон" в Костроме", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что на телефоне дежурят психологи МЧС.
"Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку", - информирует ГУ МЧС.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.