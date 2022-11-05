https://ria.ru/20221105/kostroma-1829343627.html

В Костроме открыли горячую линию после пожара в кафе, где погибли люди

В Костроме открыли горячую линию после пожара в кафе, где погибли люди - РИА Новости, 05.11.2022

В Костроме открыли горячую линию после пожара в кафе, где погибли люди

ГУ МЧС по Костромской области организовало горячую линию для родственников погибших и пострадавших при пожаре в кафе в Костроме. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:10

2022-11-05T13:10

2022-11-05T13:44

происшествия

кострома

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в кафе в костроме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829320261_0:63:1031:643_1920x0_80_0_0_9dfcbe6aca8d43d45a8faef9fc0e4d51.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. ГУ МЧС по Костромской области организовало горячую линию для родственников погибших и пострадавших при пожаре в кафе в Костроме."В Главном управлении МЧС России по Костромской области открыта горячая линия по телефону 8(4942) 493-620, звонки на который принимаются по пожару в кафе "Полигон" в Костроме", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.Отмечается, что на телефоне дежурят психологи МЧС."Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку", - информирует ГУ МЧС.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.

https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html

кострома

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T13:10 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме