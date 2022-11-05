https://ria.ru/20221105/kostroma-1829338085.html
МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе
МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе - РИА Новости, 05.11.2022
МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе
Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:27
2022-11-05T12:27
2022-11-05T12:42
пожар в кафе в костроме
происшествия
кострома
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829322730_0:62:1232:755_1920x0_80_0_0_0ad536e02643c32262eda952b0c6cc9f.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес", сообщает МЧС России."МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО Полигон в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
кострома
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829322730_73:0:1161:816_1920x0_80_0_0_350a5d5853cd49503ca08725c3dbae1a.jpg
Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
2022-11-05T12:27
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в кафе в костроме, происшествия, кострома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Пожар в кафе в Костроме, Происшествия, Кострома, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:27 05.11.2022 (обновлено: 12:42 05.11.2022)
МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе
МЧС: проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводили
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес", сообщает МЧС России.
"МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО Полигон в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган", - говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.