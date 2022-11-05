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МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе - РИА Новости, 05.11.2022
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МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе
МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе - РИА Новости, 05.11.2022
МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе
Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:27
2022-11-05T12:42
пожар в кафе в костроме
происшествия
кострома
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес", сообщает МЧС России."МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО Полигон в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
кострома
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
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пожар в кафе в костроме, происшествия, кострома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Пожар в кафе в Костроме, Происшествия, Кострома, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес", сообщает МЧС России.
2022-11-05T12:27
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12:27 05.11.2022 (обновлено: 12:42 05.11.2022)
 
МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе

МЧС: проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводили

© Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе Полигон на Никитской улице в Костроме
© Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области
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Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес", сообщает МЧС России.
"МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО Полигон в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган", - говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
 
Пожар в кафе в КостромеПроисшествияКостромаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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