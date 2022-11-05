https://ria.ru/20221105/kostroma-1829338085.html

МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе

МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе - РИА Новости, 05.11.2022

МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе

Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:27

2022-11-05T12:27

2022-11-05T12:42

пожар в кафе в костроме

происшествия

кострома

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес", сообщает МЧС России."МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесённый к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО Полигон в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.

кострома

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T12:27 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пожар в кафе в костроме, происшествия, кострома, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео