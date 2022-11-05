https://ria.ru/20221105/kostroma-1829337675.html

В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в клубе

В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в клубе - РИА Новости, 05.11.2022

В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в клубе

В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон", сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:24

2022-11-05T12:24

2022-11-05T13:52

происшествия

кострома

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон", сообщается на сайте "МВД Медиа"."В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам", — говорится в публикации.Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек, еще четверо пострадали. Возможной причиной возгорания называется подрыв петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html

кострома

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Ольга Фомченкова

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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T12:24 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме