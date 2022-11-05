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Владелец сгоревшего кафе в Костроме пообещал помочь семьям погибших

Владелец сгоревшего кафе в Костроме пообещал помочь семьям погибших - РИА Новости, 05.11.2022

Владелец сгоревшего кафе в Костроме пообещал помочь семьям погибших

Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, которому принадлежит сгоревшее кафе "Полигон", пообещал помочь семьям погибших при пожаре. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:12

2022-11-05T11:12

2022-11-05T13:45

происшествия

кострома

пожар в кафе в костроме

костромская область

костромская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, которому принадлежит сгоревшее кафе "Полигон", пообещал помочь семьям погибших при пожаре.В беседе с журналистами он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в этой трагедии."Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку", — сказал Мирзоев.Пожар в кафе "Полигон" в Костроме начался около 02:30 ночи. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек, еще четверо пострадали. Возможной причиной возгорания называется подрыв петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Как указано на сайте Костромской облдумы, Мирзоев — депутат V, VI и VII созывов, входит во фракцию "Единой России".

https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html

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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T11:12 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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