https://ria.ru/20221105/kostroma-1829331228.html

Бастрыкин поручил доложить о пожаре в кафе в Костроме

Бастрыкин поручил доложить о пожаре в кафе в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022

Бастрыкин поручил доложить о пожаре в кафе в Костроме

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Костромской области Денису Левченко доложить о... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:05

2022-11-05T11:05

2022-11-05T11:06

происшествия

кострома

александр бастрыкин

костромская область

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Костромской области Денису Левченко доложить о пожаре в ночь на субботу в кафе "Полигон", сообщается в Telegram-канале СК.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, максимальная санкция - четыре года лишения свободы."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Костромской области Левченко Д.Н. представить доклад о произошедшем", - говорится в сообщении.

кострома

костромская область

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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T11:05 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кострома, александр бастрыкин, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме, видео