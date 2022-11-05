https://ria.ru/20221105/kostroma-1829331228.html
Бастрыкин поручил доложить о пожаре в кафе в Костроме
Бастрыкин поручил доложить о пожаре в кафе в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
Бастрыкин поручил доложить о пожаре в кафе в Костроме
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Костромской области Денису Левченко доложить о... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:05
2022-11-05T11:05
2022-11-05T11:06
происшествия
кострома
александр бастрыкин
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829327386_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_1056ba1a39ab5245f7cb2e02a26ec413.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Костромской области Денису Левченко доложить о пожаре в ночь на субботу в кафе "Полигон", сообщается в Telegram-канале СК.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, максимальная санкция - четыре года лишения свободы."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Костромской области Левченко Д.Н. представить доклад о произошедшем", - говорится в сообщении.
кострома
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829327386_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_f7315e736fa664a3925ba844fdeb6ded.jpg
Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
2022-11-05T11:05
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, александр бастрыкин, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме, видео
Происшествия, Кострома, Александр Бастрыкин, Костромская область, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
11:05 05.11.2022 (обновлено: 11:06 05.11.2022)
Бастрыкин поручил доложить о пожаре в кафе в Костроме
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, где погибли люди