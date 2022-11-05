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Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
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Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме
Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме
Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 05.11.2022
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2022-11-05T10:14
происшествия
александр куренков (мчс)
кострома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
илья денисов
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС."По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб", - сказал представитель МЧС.По последним данным, при пожаре погибли 13 человек.
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
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происшествия, александр куренков (мчс), кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), илья денисов, пожар в кафе в костроме, видео
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Кострома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Илья Денисов, Пожар в кафе в Костроме
Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС.
2022-11-05T10:12
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10:12 05.11.2022 (обновлено: 10:14 05.11.2022)
 
Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме

Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в кафе "Полигон" в Костроме

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС.
"По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб", - сказал представитель МЧС.
По последним данным, при пожаре погибли 13 человек.
 
ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)КостромаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Илья ДенисовПожар в кафе в Костроме
 
 
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