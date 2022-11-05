https://ria.ru/20221105/kostroma-1829326959.html

Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме

Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022

Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме

Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:12

2022-11-05T10:12

2022-11-05T10:14

происшествия

александр куренков (мчс)

кострома

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

илья денисов

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС."По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб", - сказал представитель МЧС.По последним данным, при пожаре погибли 13 человек.

кострома

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2022

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T10:12 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, александр куренков (мчс), кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), илья денисов, пожар в кафе в костроме, видео