https://ria.ru/20221105/kostroma-1829326959.html
Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме
Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме
Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:12
2022-11-05T10:12
2022-11-05T10:14
происшествия
александр куренков (мчс)
кострома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
илья денисов
пожар в кафе в костроме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829322244_0:26:1199:700_1920x0_80_0_0_b0e5bcbc80e4a7f7508c41f0a0db409d.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС."По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб", - сказал представитель МЧС.По последним данным, при пожаре погибли 13 человек.
кострома
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829322244_3:0:939:702_1920x0_80_0_0_f6f7adf0de9eb9a2669f07c0d6adbe98.jpg
Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
2022-11-05T10:12
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр куренков (мчс), кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), илья денисов, пожар в кафе в костроме, видео
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Кострома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Илья Денисов, Пожар в кафе в Костроме
10:12 05.11.2022 (обновлено: 10:14 05.11.2022)
Комиссия центрального аппарата МЧС вылетела на место пожара в Костроме
Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в кафе "Полигон" в Костроме