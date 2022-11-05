https://ria.ru/20221105/kostroma-1829326669.html

В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация

В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация - РИА Новости, 05.11.2022

В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация в сгоревшем кафе в Костроме, где погибли 13 человек, была, но предстоит выяснить, сработала ли она, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:06

2022-11-05T10:06

2022-11-05T10:06

происшествия

кострома

пожар в кафе в костроме

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Пожарная сигнализация в сгоревшем кафе в Костроме, где погибли 13 человек, была, но предстоит выяснить, сработала ли она, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры."Установлено, что в заведении была пожарная сигнализация, но сработала ли она, предстоит выяснить", - сказала собеседница агентства.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение уже ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.

https://ria.ru/20221105/kostroma-1829321533.html

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происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме, россия