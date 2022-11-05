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В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация - РИА Новости, 05.11.2022
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В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация
В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация - РИА Новости, 05.11.2022
В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация в сгоревшем кафе в Костроме, где погибли 13 человек, была, но предстоит выяснить, сработала ли она, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:06
2022-11-05T10:06
происшествия
кострома
пожар в кафе в костроме
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Пожарная сигнализация в сгоревшем кафе в Костроме, где погибли 13 человек, была, но предстоит выяснить, сработала ли она, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры."Установлено, что в заведении была пожарная сигнализация, но сработала ли она, предстоит выяснить", - сказала собеседница агентства.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение уже ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
https://ria.ru/20221105/kostroma-1829321533.html
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происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме, россия
Происшествия, Кострома, Пожар в кафе в Костроме, Россия
10:06 05.11.2022
 
В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация

Прокуратура Костромской области сообщила о наличии в сгоревшем кафе пожарной сигнализации

© Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе Полигон на Никитской улице в Костроме
© Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области
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Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Пожарная сигнализация в сгоревшем кафе в Костроме, где погибли 13 человек, была, но предстоит выяснить, сработала ли она, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.
"Установлено, что в заведении была пожарная сигнализация, но сработала ли она, предстоит выяснить", - сказала собеседница агентства.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение уже ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
09:30
В Костроме эвакуированные из дома рядом с кафе вернулись в квартиры
 
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