https://ria.ru/20221105/kostroma-1829326669.html
В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация
В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация - РИА Новости, 05.11.2022
В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация в сгоревшем кафе в Костроме, где погибли 13 человек, была, но предстоит выяснить, сработала ли она, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:06
2022-11-05T10:06
2022-11-05T10:06
происшествия
кострома
пожар в кафе в костроме
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Пожарная сигнализация в сгоревшем кафе в Костроме, где погибли 13 человек, была, но предстоит выяснить, сработала ли она, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры."Установлено, что в заведении была пожарная сигнализация, но сработала ли она, предстоит выяснить", - сказала собеседница агентства.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение уже ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
https://ria.ru/20221105/kostroma-1829321533.html
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происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме, россия
Происшествия, Кострома, Пожар в кафе в Костроме, Россия
В сгоревшем кафе в Костроме имелась пожарная сигнализация
Прокуратура Костромской области сообщила о наличии в сгоревшем кафе пожарной сигнализации
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Пожарная сигнализация в сгоревшем кафе в Костроме, где погибли 13 человек, была, но предстоит выяснить, сработала ли она, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.
"Установлено, что в заведении была пожарная сигнализация, но сработала ли она, предстоит выяснить", - сказала собеседница агентства.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение уже ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.