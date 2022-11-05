https://ria.ru/20221105/kostroma-1829321533.html

В Костроме эвакуированные из дома рядом с кафе вернулись в квартиры

В Костроме эвакуированные из дома рядом с кафе вернулись в квартиры - РИА Новости, 05.11.2022

В Костроме эвакуированные из дома рядом с кафе вернулись в квартиры

Эвакуированные из дома рядом с кафе в Костроме, где произошел пожар на площади 3,5 тысячи "квадратов", люди вернулись в свои квартиры, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:30

2022-11-05T09:30

2022-11-05T09:30

происшествия

кострома

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Эвакуированные из дома рядом с кафе в Костроме, где произошел пожар на площади 3,5 тысячи "квадратов", люди вернулись в свои квартиры, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по Костромской области.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано.ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей."Как только рассеялось задымление, люди вернулись в свои квартиры", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что в настоящее время пожарные производят дотушивание возгорания.

https://ria.ru/20221105/pozhar-1829312764.html

кострома

костромская область

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происшествия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме