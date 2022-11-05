https://ria.ru/20221105/kostroma-1829316567.html

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек - РИА Новости, 05.11.2022

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме увеличилось до 13, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T08:53

2022-11-05T08:53

2022-11-05T11:18

кострома

происшествия

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в кафе в Костроме увеличилось до 13, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Пострадавших — четверо", — сказал собеседник агентства.В областной прокуратуре подтвердили эти данные.Ранее сообщалось о восьми погибших.По информации прокуратуры, причиной пожара мог встать взрыв кем-то из посетителей петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Пожар в кафе "Полигон" начался поздно ночью, около 2:30. Из здания эвакуировали 250 человек.

https://ria.ru/20221105/kostroma-1829321533.html

кострома

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T08:53 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кострома, происшествия, пожар в кафе в костроме