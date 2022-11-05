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Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек - РИА Новости, 05.11.2022
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Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек
Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек - РИА Новости, 05.11.2022
Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек
Число погибших при пожаре в кафе в Костроме увеличилось до 13, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T08:53
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кострома
происшествия
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в кафе в Костроме увеличилось до 13, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Пострадавших — четверо", — сказал собеседник агентства.В областной прокуратуре подтвердили эти данные.Ранее сообщалось о восьми погибших.По информации прокуратуры, причиной пожара мог встать взрыв кем-то из посетителей петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Пожар в кафе "Полигон" начался поздно ночью, около 2:30. Из здания эвакуировали 250 человек.
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
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кострома, происшествия, пожар в кафе в костроме
Кострома, Происшествия, Пожар в кафе в Костроме
08:53 05.11.2022 (обновлено: 11:18 05.11.2022)
 
Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек

Число погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до 13 человек

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в кафе в Костроме увеличилось до 13, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Пострадавших — четверо", — сказал собеседник агентства.
В областной прокуратуре подтвердили эти данные.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
По информации прокуратуры, причиной пожара мог встать взрыв кем-то из посетителей петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Пожар в кафе "Полигон" начался поздно ночью, около 2:30. Из здания эвакуировали 250 человек.
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
09:30
В Костроме эвакуированные жильцы дома рядом со сгоревшим кафе вернулись в квартиры
 
КостромаПроисшествияПожар в кафе в Костроме
 
 
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