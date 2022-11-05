https://ria.ru/20221105/kostroma-1829316453.html

В Костроме завели уголовное дело после гибели людей при пожаре в кафе

В Костроме завели уголовное дело после гибели людей при пожаре в кафе - РИА Новости, 05.11.2022

В Костроме завели уголовное дело после гибели людей при пожаре в кафе

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено по факту пожара в кафе в Костроме, сообщает СУСК по Костромской области. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T08:51

2022-11-05T08:51

2022-11-05T13:46

происшествия

кострома

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829338583_0:703:1501:1547_1920x0_80_0_0_60a412e7a548ed3fa6d95fbd3f348327.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено по факту пожара в кафе в Костроме, сообщает СУСК по Костромской области.По последним данным экстренных служб, число жертв пожара выросло до 13 человек."Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской в городе Костроме, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа СУСК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек.

https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T08:51 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме