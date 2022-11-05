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В Костроме завели уголовное дело после гибели людей при пожаре в кафе - РИА Новости, 05.11.2022
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В Костроме завели уголовное дело после гибели людей при пожаре в кафе
В Костроме завели уголовное дело после гибели людей при пожаре в кафе - РИА Новости, 05.11.2022
В Костроме завели уголовное дело после гибели людей при пожаре в кафе
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено по факту пожара в кафе в Костроме, сообщает СУСК по Костромской области. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T08:51
2022-11-05T13:46
происшествия
кострома
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено по факту пожара в кафе в Костроме, сообщает СУСК по Костромской области.По последним данным экстренных служб, число жертв пожара выросло до 13 человек."Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской в городе Костроме, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа СУСК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек.
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
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происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
08:51 05.11.2022 (обновлено: 13:46 05.11.2022)
 
В Костроме завели уголовное дело после гибели людей при пожаре в кафе

СК завел уголовное дело после гибели людей при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме

На месте пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Фото очевидца
На месте пожара в кафе Полигон в Костроме. Фото очевидца
На месте пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Фото очевидца
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено по факту пожара в кафе в Костроме, сообщает СУСК по Костромской области.
По последним данным экстренных служб, число жертв пожара выросло до 13 человек.
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"Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской в городе Костроме, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа СУСК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек.
 
ПроисшествияКостромаСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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