https://ria.ru/20221105/kostroma-1829315847.html

Использование петарды могло стать причиной пожара в кафе в Костроме

Использование петарды могло стать причиной пожара в кафе в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022

Использование петарды могло стать причиной пожара в кафе в Костроме

Использование петарды одним из посетителей кафе в Костроме могло стать причиной пожара, где погибли восемь человек, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T08:35

2022-11-05T08:35

2022-11-05T09:56

происшествия

кострома

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Использование петарды одним из посетителей кафе в Костроме могло стать причиной пожара, где погибли восемь человек, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры области."По одной из версий, причиной пожара стало использование петарды или иной пиротехники одним из посетителей кафе", - сказала собеседница агентства.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По данным областной прокуратуры, погибли 8 человек.

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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T08:35 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме, видео