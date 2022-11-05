https://ria.ru/20221105/kostroma-1829315847.html
Использование петарды могло стать причиной пожара в кафе в Костроме
Использование петарды могло стать причиной пожара в кафе в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
Использование петарды могло стать причиной пожара в кафе в Костроме
Использование петарды одним из посетителей кафе в Костроме могло стать причиной пожара, где погибли восемь человек, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T08:35
2022-11-05T08:35
2022-11-05T09:56
происшествия
кострома
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Использование петарды одним из посетителей кафе в Костроме могло стать причиной пожара, где погибли восемь человек, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры области."По одной из версий, причиной пожара стало использование петарды или иной пиротехники одним из посетителей кафе", - сказала собеседница агентства.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По данным областной прокуратуры, погибли 8 человек.
кострома
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internet-group@rian.ru
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
2022-11-05T08:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, кострома, пожар в кафе в костроме, видео
Происшествия, Кострома, Пожар в кафе в Костроме
Использование петарды могло стать причиной пожара в кафе в Костроме
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Использование петарды одним из посетителей кафе в Костроме могло стать причиной пожара, где погибли восемь человек, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры области.
2022-11-05T08:35
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PT0M54S
08:35 05.11.2022 (обновлено: 09:56 05.11.2022)
Использование петарды могло стать причиной пожара в кафе в Костроме
Прокуратура назвала использование петарды возможной причиной пожара в кафе в Костроме
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Использование петарды одним из посетителей кафе в Костроме могло стать причиной пожара, где погибли восемь человек, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры области.
"По одной из версий, причиной пожара стало использование петарды или иной пиротехники одним из посетителей кафе", - сказала собеседница агентства.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По данным областной прокуратуры, погибли 8 человек.