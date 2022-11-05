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Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до восьми человек

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до восьми человек - РИА Новости, 05.11.2022

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до восьми человек

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме, по предварительным данным, выросло до восьми человек, заявил представитель областной прокуратуры. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T08:15

2022-11-05T08:15

2022-11-05T09:57

происшествия

кострома

пожар в кафе в костроме

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

костромская область

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в кафе в Костроме, по предварительным данным, выросло до восьми человек, заявил представитель областной прокуратуры.Ранее сообщалось о пяти жертвах.По информации ведомства, к возгоранию могло привести использование пиротехники одним из посетителей.Трагедия произошла в кафе "Полигон" в ночь на субботу. Из-за пожара обрушилась кровля здания на всей площади в 3,5 тысячи квадратных метров.Из заведения вывели 250 человек. Кроме того, по информации ГУ МЧС по Костромской области, из соседнего дома также эвакуировали 15 человек.Прокуратура начала проверку.

кострома

костромская область

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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей. 2022-11-05T08:15 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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