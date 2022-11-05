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В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 623 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:15
2022-11-05T11:15
2022-11-05T11:15
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 623 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 623, госпитализированы 97 человек, выздоровели 733 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 757 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 234 541 случай коронавируса, выздоровели 3 044 105 человек, умерли 46 676 человек.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 623 новых случая COVID-19, скончались 11 человек