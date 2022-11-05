https://ria.ru/20221105/koronavirus-1829332044.html

В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 623 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:15

2022-11-05T11:15

2022-11-05T11:15

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 623 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 623, госпитализированы 97 человек, выздоровели 733 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 757 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 234 541 случай коронавируса, выздоровели 3 044 105 человек, умерли 46 676 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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