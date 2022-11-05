https://ria.ru/20221105/koronavirus-1829330842.html

В России за сутки госпитализировали 582 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 582 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2022

В России за сутки госпитализировали 582 человека с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 582 пациента с COVID-19, выздоровели 7819 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:03

2022-11-05T11:03

2022-11-05T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 582 пациента с COVID-19, выздоровели 7819 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 5 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 582 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,8%... Выздоровело за сутки 7819 человек, или на 15,6% меньше в сравнении с 4 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в шести регионах, снижение - в 70, в девяти регионах ситуация не изменилась."Выявлено 5 617 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 67 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19