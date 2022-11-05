https://ria.ru/20221105/koronavirus-1829330842.html
В России за сутки госпитализировали 582 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 582 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2022
В России за сутки госпитализировали 582 человека с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 582 пациента с COVID-19, выздоровели 7819 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:03
2022-11-05T11:03
2022-11-05T11:03
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 582 пациента с COVID-19, выздоровели 7819 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 5 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 582 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,8%... Выздоровело за сутки 7819 человек, или на 15,6% меньше в сравнении с 4 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в шести регионах, снижение - в 70, в девяти регионах ситуация не изменилась."Выявлено 5 617 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 67 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 582 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 5617 новых случаев COVID-19, умерли 67 человек
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
За сутки в России госпитализированы 582 пациента с COVID-19, выздоровели 7819 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 5 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 582 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,8%... Выздоровело за сутки 7819 человек, или на 15,6% меньше в сравнении с 4 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в шести регионах, снижение - в 70, в девяти регионах ситуация не изменилась.
"Выявлено 5 617 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 67 человек", - говорится в сообщении.