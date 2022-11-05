https://ria.ru/20221105/kndr-1829333013.html
В Южной Корее заявили о пуске КНДР четырех баллистических ракет
В Южной Корее заявили о пуске КНДР четырех баллистических ракет - РИА Новости, 05.11.2022
В Южной Корее заявили о пуске КНДР четырех баллистических ракет
КНДР в субботу произвела пуск четырех баллистических ракет малой дальности в сторону Жёлтого моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:27
2022-11-05T11:27
2022-11-05T11:46
в мире
южная корея
желтое море
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 5 ноя – РИА Новости. КНДР в субботу произвела пуск четырех баллистических ракет малой дальности в сторону Жёлтого моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.По данным военных, КНДР примерно с 11.32 до 11.59 в субботу (05.32 -05.59) пустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря из уезда Нонним в провинции Пхенан-Пукто. Ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой 20 километров. Подробности анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.Северная Корея с конца сентября проводит многочисленные ракетные испытания, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", и, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". 2 ноября Пхеньян за сутки в четыре этапа пустил более 20 ракет, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.Это уже 33 испытание КНДР баллистических ракет в этом году, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.
https://ria.ru/20221104/koreya-1829178329.html
https://ria.ru/20221104/ispytaniya-1829271526.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, желтое море, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Желтое море, КНДР (Северная Корея)
11:27 05.11.2022 (обновлено: 11:46 05.11.2022)
В Южной Корее заявили о пуске КНДР четырех баллистических ракет
Ренхап: КНДР запустила четыре баллистических ракеты малой дальности в сторону Желтого моря
СЕУЛ, 5 ноя – РИА Новости.
КНДР в субботу произвела пуск четырех баллистических ракет малой дальности в сторону Жёлтого моря, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным военных, КНДР примерно с 11.32 до 11.59 в субботу (05.32 -05.59) пустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря из уезда Нонним в провинции Пхенан-Пукто. Ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой 20 километров. Подробности анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
Северная Корея с конца сентября проводит многочисленные ракетные испытания, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", и, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". 2 ноября Пхеньян за сутки в четыре этапа пустил более 20 ракет, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.
Это уже 33 испытание КНДР баллистических ракет в этом году, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.