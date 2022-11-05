https://ria.ru/20221105/kirgiziya-1829341031.html
Киргизия упростила получение вида на жительство для инвесторов
Киргизия упростила получение вида на жительство для инвесторов - РИА Новости, 05.11.2022
Киргизия упростила получение вида на жительство для инвесторов
Киргизия упростила процесс получения вида на жительство для иностранных граждан, инвестировавших в экономику республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:46
2022-11-05T12:46
2022-11-05T12:46
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БИШКЕК, 5 ноя - РИА Новости. Киргизия упростила процесс получения вида на жительство для иностранных граждан, инвестировавших в экономику республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства страны."На очередном заседании кабинета министров Кыргызской Республики одобрено решение, упрощающее систему выдачи вида на жительства иностранным гражданам, которые вложили вклад в экономику Кыргызской Республики. Решение разработано в целях увеличения притока прямых иностранных инвестиций и улучшения инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, сокращается срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство для иностранных граждан, внесших свыше 10 миллионов сомов (120 тысяч долларов) в экономику Киргизии."…Вид на жительство иностранному гражданину (за исключением граждан стран, граничащих с Кыргызской Республикой), вложившего в экономику Кыргызской Республики свыше 10 миллионов сомов, будет выдаваться без обязательного проживания не менее шести месяцев до подачи заявления", - отметили в кабмине.
https://ria.ru/20221105/fsb-1829327538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, правительство киргизии
Туризм, В мире, Киргизия, Правительство Киргизии
Киргизия упростила получение вида на жительство для инвесторов
Правительство Киргизии упростило получения вида на жительство для иностранных инвесторов
БИШКЕК, 5 ноя - РИА Новости. Киргизия упростила процесс получения вида на жительство для иностранных граждан, инвестировавших в экономику республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства страны.
"На очередном заседании кабинета министров Кыргызской Республики одобрено решение, упрощающее систему выдачи вида на жительства иностранным гражданам, которые вложили вклад в экономику Кыргызской Республики. Решение разработано в целях увеличения притока прямых иностранных инвестиций и улучшения инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, сокращается срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство для иностранных граждан, внесших свыше 10 миллионов сомов (120 тысяч долларов) в экономику Киргизии.
"…Вид на жительство иностранному гражданину (за исключением граждан стран, граничащих с Кыргызской Республикой), вложившего в экономику Кыргызской Республики свыше 10 миллионов сомов, будет выдаваться без обязательного проживания не менее шести месяцев до подачи заявления", - отметили в кабмине.