https://ria.ru/20221105/kirgiziya-1829341031.html

Киргизия упростила получение вида на жительство для инвесторов

Киргизия упростила получение вида на жительство для инвесторов - РИА Новости, 05.11.2022

Киргизия упростила получение вида на жительство для инвесторов

Киргизия упростила процесс получения вида на жительство для иностранных граждан, инвестировавших в экономику республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:46

2022-11-05T12:46

2022-11-05T12:46

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БИШКЕК, 5 ноя - РИА Новости. Киргизия упростила процесс получения вида на жительство для иностранных граждан, инвестировавших в экономику республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства страны."На очередном заседании кабинета министров Кыргызской Республики одобрено решение, упрощающее систему выдачи вида на жительства иностранным гражданам, которые вложили вклад в экономику Кыргызской Республики. Решение разработано в целях увеличения притока прямых иностранных инвестиций и улучшения инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, сокращается срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство для иностранных граждан, внесших свыше 10 миллионов сомов (120 тысяч долларов) в экономику Киргизии."…Вид на жительство иностранному гражданину (за исключением граждан стран, граничащих с Кыргызской Республикой), вложившего в экономику Кыргызской Республики свыше 10 миллионов сомов, будет выдаваться без обязательного проживания не менее шести месяцев до подачи заявления", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20221105/fsb-1829327538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, правительство киргизии