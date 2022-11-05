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Украинские войска обстреляли Херсон из HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Херсон из HIMARS
Украинские войска обстреляли Херсон из HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022
Украинские войска обстреляли Херсон из HIMARS
Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из американской РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:05
2022-11-05T16:55
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
вооруженные силы украины
рсзо himars
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ХЕРСОН, 5 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из американской РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб.По его информации, в 15:25 ВСУ выпустили по городу шесть ракет."Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала — в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — сказал он.Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют мирных жителей, но эту атаку отразили силы ПВО. Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
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происшествия, херсон, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсон, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
16:05 05.11.2022 (обновлено: 16:55 05.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Херсон из HIMARS

Экстренные службы: украинские войска выпустили по Херсону шесть ракет из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ХЕРСОН, 5 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из американской РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб.
По его информации, в 15:25 ВСУ выпустили по городу шесть ракет.
"Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала — в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — сказал он.
Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют мирных жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.
Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:57Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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