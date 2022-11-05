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Украинские войска обстреляли Херсон из HIMARS

Украинские войска обстреляли Херсон из HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022

Украинские войска обстреляли Херсон из HIMARS

Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из американской РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:05

2022-11-05T16:05

2022-11-05T16:55

специальная военная операция на украине

происшествия

херсон

вооруженные силы украины

рсзо himars

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ХЕРСОН, 5 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли по Херсону ракетный удар из американской РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб.По его информации, в 15:25 ВСУ выпустили по городу шесть ракет."Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала — в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — сказал он.Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют мирных жителей, но эту атаку отразили силы ПВО. Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсон, вооруженные силы украины, рсзо himars