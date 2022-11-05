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В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом
В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом - РИА Новости, 05.11.2022
В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в этом сезоне в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:12
2022-11-05T09:12
2022-11-05T11:50
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Более 150 катков с искусственным льдом откроют в этом сезоне в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра пояснил, что работы по намораживанию искусственного льда стартуют, когда установятся стабильные низкие температуры."Искусственное покрытие наращивается в течение нескольких дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на катках будет создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника.
https://ria.ru/20211224/katanie-1765073992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новости - туризм
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Новости - Туризм
09:12 05.11.2022 (обновлено: 11:50 05.11.2022)
В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом
Заммэра Бирюков: более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в ноябре-декабре
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости.
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в этом сезоне в Москве, сообщил
журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке 153 катков с искусственным льдом. Они начнут работать в ноябре-декабре во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что работы по намораживанию искусственного льда стартуют, когда установятся стабильные низкие температуры.
"Искусственное покрытие наращивается в течение нескольких дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на катках будет создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника.