https://ria.ru/20221105/katki-1829319065.html

В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом

В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом - РИА Новости, 05.11.2022

В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом

Более 150 катков с искусственным льдом откроют в этом сезоне в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:12

2022-11-05T09:12

2022-11-05T11:50

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Более 150 катков с искусственным льдом откроют в этом сезоне в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра пояснил, что работы по намораживанию искусственного льда стартуют, когда установятся стабильные низкие температуры."Искусственное покрытие наращивается в течение нескольких дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на катках будет создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника.

https://ria.ru/20211224/katanie-1765073992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новости - туризм