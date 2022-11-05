Рейтинг@Mail.ru
В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221105/katki-1829319065.html
В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом
В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом - РИА Новости, 05.11.2022
В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в этом сезоне в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:12
2022-11-05T11:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154856/45/1548564554_0:304:3099:2047_1920x0_80_0_0_17859e4da8991d62a0aa8ec86ff6ba17.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Более 150 катков с искусственным льдом откроют в этом сезоне в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра пояснил, что работы по намораживанию искусственного льда стартуют, когда установятся стабильные низкие температуры."Искусственное покрытие наращивается в течение нескольких дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на катках будет создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника.
https://ria.ru/20211224/katanie-1765073992.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154856/45/1548564554_370:0:3099:2047_1920x0_80_0_0_474d3d454ba7d768ae6cb841fb9b888e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новости - туризм
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Новости - Туризм
09:12 05.11.2022 (обновлено: 11:50 05.11.2022)
 
В Москве в ноябре-декабре откроют более 150 катков с искусственным льдом

Заммэра Бирюков: более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве в ноябре-декабре

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтдыхающие на катке в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве
Отдыхающие на катке в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на катке в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Более 150 катков с искусственным льдом откроют в этом сезоне в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке 153 катков с искусственным льдом. Они начнут работать в ноябре-декабре во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что работы по намораживанию искусственного льда стартуют, когда установятся стабильные низкие температуры.
"Искусственное покрытие наращивается в течение нескольких дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10-12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на катках будет создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника.
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина выступает во время празднования юбилея в Санкт-Петербургском Ледовом дворце - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Стой, иди, скользи: уроки легенды фигурного катания тем, кто боится льда
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала