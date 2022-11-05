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В Мадриде в музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи

В Мадриде в музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи - РИА Новости, 05.11.2022

В Мадриде в музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи

Два экоактивиста из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T18:02

2022-11-05T18:02

2022-11-05T22:35

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МАДРИД, 5 ноя — РИА Новости. Два экоактивиста из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде.Об этом само движение заявило в своих соцсетях."Мы приклеились к "Махам" Гойи в музее Прадо. На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", — говорится в сообщении Futuro Vegetal в Twitter.Как следует из опубликованного там же видео, две девушки приклеили руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая", а на стене между ними написали черной краской: "+1,5 градуса".В последнее время климатические активисты постоянно устраивают в европейских музеях акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества Letzte Generation забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. А вчера в парижском музее Орсе еще одна активистка пыталась облить супом картину Поля Гогена и приклеиться к "Автопортрету в Сен-Реми" Винсента Ван Гога. Ей помешала полиция.С 6 по 18 ноября в Египте пройдет 27-я конференция ООН по вопросам изменения климата. Активисты призывают правительства к активным действиям по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.

https://ria.ru/20221104/kartina-1829257696.html

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культура, франсиско гойя, винсент ван гог, клод моне, лондон, европа, мадрид, оон