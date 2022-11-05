18:02 05.11.2022 (обновлено: 22:35 05.11.2022)
В Мадриде в музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи
В Мадриде в музее Прадо экоактивисты Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин Гойи
© Фото : Futuro Vegetal ~ Canal/TelegramЭкоактивистки приклеили себя к рамам картин Франсиско Гойи в музее Прадо
Экоактивистки приклеили себя к рамам картин Франсиско Гойи в музее Прадо. Архивное фото
МАДРИД, 5 ноя — РИА Новости. Два экоактивиста из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде.
Об этом само движение заявило в своих соцсетях.
"Мы приклеились к "Махам" Гойи в музее Прадо. На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", — говорится в сообщении Futuro Vegetal в Twitter.
Как следует из опубликованного там же видео, две девушки приклеили руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая", а на стене между ними написали черной краской: "+1,5 градуса".
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