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В Мадриде в музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи - РИА Новости, 05.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221105/kartiny-1829380853.html
В Мадриде в музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи
В Мадриде в музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи - РИА Новости, 05.11.2022
В Мадриде в музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи
Два экоактивиста из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T18:02
2022-11-05T22:35
культура
культура
франсиско гойя
винсент ван гог
клод моне
лондон
европа
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МАДРИД, 5 ноя — РИА Новости. Два экоактивиста из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде.Об этом само движение заявило в своих соцсетях."Мы приклеились к "Махам" Гойи в музее Прадо. На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", — говорится в сообщении Futuro Vegetal в Twitter.Как следует из опубликованного там же видео, две девушки приклеили руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая", а на стене между ними написали черной краской: "+1,5 градуса".В последнее время климатические активисты постоянно устраивают в европейских музеях акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества Letzte Generation забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. А вчера в парижском музее Орсе еще одна активистка пыталась облить супом картину Поля Гогена и приклеиться к "Автопортрету в Сен-Реми" Винсента Ван Гога. Ей помешала полиция.С 6 по 18 ноября в Египте пройдет 27-я конференция ООН по вопросам изменения климата. Активисты призывают правительства к активным действиям по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.
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культура, франсиско гойя, винсент ван гог, клод моне, лондон, европа, мадрид, оон
Культура, Культура, Франсиско Гойя, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Лондон, Европа, Мадрид, ООН
18:02 05.11.2022 (обновлено: 22:35 05.11.2022)
 
В Мадриде в музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи

В Мадриде в музее Прадо экоактивисты Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин Гойи

© Фото : Futuro Vegetal ~ Canal/TelegramЭкоактивистки приклеили себя к рамам картин Франсиско Гойи в музее Прадо
Экоактивистки приклеили себя к рамам картин Франсиско Гойи в музее Прадо - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : Futuro Vegetal ~ Canal/Telegram
Экоактивистки приклеили себя к рамам картин Франсиско Гойи в музее Прадо. Архивное фото
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МАДРИД, 5 ноя — РИА Новости. Два экоактивиста из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде.
Об этом само движение заявило в своих соцсетях.
"Мы приклеились к "Махам" Гойи в музее Прадо. На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем", — говорится в сообщении Futuro Vegetal в Twitter.
Как следует из опубликованного там же видео, две девушки приклеили руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая", а на стене между ними написали черной краской: "+1,5 градуса".
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Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества Letzte Generation забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. А вчера в парижском музее Орсе еще одна активистка пыталась облить супом картину Поля Гогена и приклеиться к "Автопортрету в Сен-Реми" Винсента Ван Гога. Ей помешала полиция.
С 6 по 18 ноября в Египте пройдет 27-я конференция ООН по вопросам изменения климата. Активисты призывают правительства к активным действиям по борьбе с глобальным потеплением и к соблюдению обязательств в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.
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