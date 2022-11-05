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В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе - РИА Новости, 05.11.2022
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В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе
В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе - РИА Новости, 05.11.2022
В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе
В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе крымского РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T23:21
2022-11-05T23:47
происшествия
коммерческая недвижимость
ай-петри
россия
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ."Поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, пос. Охотничье, район метеостанции. По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 кв. м", - говорится в сообщении.По данным спасателей, в ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава."По предварительным данным, людей в кафе на момент возгорания не было", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20221105/pozhar-1829399784.html
ай-петри
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происшествия, коммерческая недвижимость, ай-петри, россия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ай-Петри, Россия, Ялта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:21 05.11.2022 (обновлено: 23:47 05.11.2022)
 
В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе

МЧС: в Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе, пожар охватил более 400 квадратных метров

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тушение пожара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ.
"Поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, пос. Охотничье, район метеостанции. По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 кв. м", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, в ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава.
"По предварительным данным, людей в кафе на момент возгорания не было", - подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 21:02
Среди погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьАй-ПетриРоссияЯлтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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