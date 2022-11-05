https://ria.ru/20221105/kafe-1829412228.html

В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе

В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе - РИА Новости, 05.11.2022

В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе

В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе крымского РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T23:21

2022-11-05T23:21

2022-11-05T23:47

происшествия

коммерческая недвижимость

ай-петри

россия

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27080/18/270801829_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_5df51a8ee8dc5aec7fba3edf3cd3b2dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. В Крыму на плато Ай-Петри загорелось кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ."Поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, пос. Охотничье, район метеостанции. По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 кв. м", - говорится в сообщении.По данным спасателей, в ликвидации пожара задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава."По предварительным данным, людей в кафе на момент возгорания не было", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20221105/pozhar-1829399784.html

ай-петри

россия

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, коммерческая недвижимость, ай-петри, россия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)