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В ГД призвали дать компетентную оценку действиям причастных к ЧП в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
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В ГД призвали дать компетентную оценку действиям причастных к ЧП в Костроме
В ГД призвали дать компетентную оценку действиям причастных к ЧП в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
В ГД призвали дать компетентную оценку действиям причастных к ЧП в Костроме
Депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских (ЕР) заявил РИА Новости, что компетентные органы по итогам... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:42
2022-11-05T20:42
происшествия
андрей альшевских
кострома
костромская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских (ЕР) заявил РИА Новости, что компетентные органы по итогам расследования должны дать оценку действий каждого из причастных к трагедии с 13 погибшими при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, независимо от их должностей или рангов.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Костромской области сообщила, что выявила нарушения в кафе и считает необходимым возбудить дело о халатности.Задержан предполагаемый виновник пожара - 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, также задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе, областной депутат Ихтияр Мирзоев из фракции "Единая Россия" пообещал помощь семьям погибших при пожаре."Если выяснится, что, может быть, я не исключаю, что по договоренности сотрудники МЧС не приходили и не проверяли данный объект, то еще раз говорю, что есть компетентные органы, которые должны дать оценку, в том числе и владельцам, в том числе и депутатам, не зависимо, кто (это по статусу – ред.). Тут независимо от должности, от рангов", - сказал Альшевских.По словам депутата, будет проведено доскональное расследование произошедшей трагедии."Была информация, что данный объект даже на предмет пожарной безопасности не проверялся... Здесь возникают вопросы к сотрудникам МЧС, которые должны подобные объекты проверять, которые должны вместе с руководством данного предприятия смотреть и соблюдать пожарную безопасность", - добавил парламентарий.Ранее МЧС России сообщило, что проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес".Как заметил Альшевских, зачастую региональные и местные органы власти меры контроля начинают усиливать только после произошедшей трагедии. По мнению парламентария, если кому-то удалось пронести в кафе что-то запрещенное, то вопрос не только к охране, но и к собственнику и руководству заведения.
https://ria.ru/20221105/kostroma-1829343627.html
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происшествия, андрей альшевских, кострома, костромская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, единая россия, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Андрей Альшевских, Кострома, Костромская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ, Единая Россия, Пожар в кафе в Костроме
20:42 05.11.2022
 
В ГД призвали дать компетентную оценку действиям причастных к ЧП в Костроме

Депутат ГД Альшевских: нужна объективная оценка действий причастных к ЧП в кафе в Костроме

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкПомещение ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Помещение ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
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Помещение ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских (ЕР) заявил РИА Новости, что компетентные органы по итогам расследования должны дать оценку действий каждого из причастных к трагедии с 13 погибшими при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, независимо от их должностей или рангов.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Костромской области сообщила, что выявила нарушения в кафе и считает необходимым возбудить дело о халатности.
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 13:10
В Костроме открыли горячую линию после пожара в кафе, где погибли люди
Задержан предполагаемый виновник пожара - 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, также задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе, областной депутат Ихтияр Мирзоев из фракции "Единая Россия" пообещал помощь семьям погибших при пожаре.
"Если выяснится, что, может быть, я не исключаю, что по договоренности сотрудники МЧС не приходили и не проверяли данный объект, то еще раз говорю, что есть компетентные органы, которые должны дать оценку, в том числе и владельцам, в том числе и депутатам, не зависимо, кто (это по статусу – ред.). Тут независимо от должности, от рангов", - сказал Альшевских.
По словам депутата, будет проведено доскональное расследование произошедшей трагедии.
"Была информация, что данный объект даже на предмет пожарной безопасности не проверялся... Здесь возникают вопросы к сотрудникам МЧС, которые должны подобные объекты проверять, которые должны вместе с руководством данного предприятия смотреть и соблюдать пожарную безопасность", - добавил парламентарий.
Ранее МЧС России сообщило, что проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес".
Как заметил Альшевских, зачастую региональные и местные органы власти меры контроля начинают усиливать только после произошедшей трагедии. По мнению парламентария, если кому-то удалось пронести в кафе что-то запрещенное, то вопрос не только к охране, но и к собственнику и руководству заведения.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России работают на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 18:47
В Костроме завершили работы по разборке сгоревшего кафе
 
ПроисшествияАндрей АльшевскихКостромаКостромская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФЕдиная РоссияПожар в кафе в Костроме
 
 
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