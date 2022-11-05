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В ГД призвали дать компетентную оценку действиям причастных к ЧП в Костроме

В ГД призвали дать компетентную оценку действиям причастных к ЧП в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022

В ГД призвали дать компетентную оценку действиям причастных к ЧП в Костроме

Депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских (ЕР) заявил РИА Новости, что компетентные органы по итогам... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T20:42

2022-11-05T20:42

2022-11-05T20:42

происшествия

андрей альшевских

кострома

костромская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских (ЕР) заявил РИА Новости, что компетентные органы по итогам расследования должны дать оценку действий каждого из причастных к трагедии с 13 погибшими при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, независимо от их должностей или рангов.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Костромской области сообщила, что выявила нарушения в кафе и считает необходимым возбудить дело о халатности.Задержан предполагаемый виновник пожара - 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, также задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе, областной депутат Ихтияр Мирзоев из фракции "Единая Россия" пообещал помощь семьям погибших при пожаре."Если выяснится, что, может быть, я не исключаю, что по договоренности сотрудники МЧС не приходили и не проверяли данный объект, то еще раз говорю, что есть компетентные органы, которые должны дать оценку, в том числе и владельцам, в том числе и депутатам, не зависимо, кто (это по статусу – ред.). Тут независимо от должности, от рангов", - сказал Альшевских.По словам депутата, будет проведено доскональное расследование произошедшей трагедии."Была информация, что данный объект даже на предмет пожарной безопасности не проверялся... Здесь возникают вопросы к сотрудникам МЧС, которые должны подобные объекты проверять, которые должны вместе с руководством данного предприятия смотреть и соблюдать пожарную безопасность", - добавил парламентарий.Ранее МЧС России сообщило, что проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес".Как заметил Альшевских, зачастую региональные и местные органы власти меры контроля начинают усиливать только после произошедшей трагедии. По мнению парламентария, если кому-то удалось пронести в кафе что-то запрещенное, то вопрос не только к охране, но и к собственнику и руководству заведения.

https://ria.ru/20221105/kostroma-1829343627.html

https://ria.ru/20221105/kafe-1829385759.html

кострома

костромская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, андрей альшевских, кострома, костромская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, единая россия, пожар в кафе в костроме