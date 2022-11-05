В ГД призвали дать компетентную оценку действиям причастных к ЧП в Костроме
Депутат ГД Альшевских: нужна объективная оценка действий причастных к ЧП в кафе в Костроме
© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкПомещение ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Помещение ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских (ЕР) заявил РИА Новости, что компетентные органы по итогам расследования должны дать оценку действий каждого из причастных к трагедии с 13 погибшими при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, независимо от их должностей или рангов.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура Костромской области сообщила, что выявила нарушения в кафе и считает необходимым возбудить дело о халатности.
Задержан предполагаемый виновник пожара - 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, также задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе, областной депутат Ихтияр Мирзоев из фракции "Единая Россия" пообещал помощь семьям погибших при пожаре.
"Если выяснится, что, может быть, я не исключаю, что по договоренности сотрудники МЧС не приходили и не проверяли данный объект, то еще раз говорю, что есть компетентные органы, которые должны дать оценку, в том числе и владельцам, в том числе и депутатам, не зависимо, кто (это по статусу – ред.). Тут независимо от должности, от рангов", - сказал Альшевских.
По словам депутата, будет проведено доскональное расследование произошедшей трагедии.
"Была информация, что данный объект даже на предмет пожарной безопасности не проверялся... Здесь возникают вопросы к сотрудникам МЧС, которые должны подобные объекты проверять, которые должны вместе с руководством данного предприятия смотреть и соблюдать пожарную безопасность", - добавил парламентарий.
Ранее МЧС России сообщило, что проверки в отношении здания сгоревшего в Костроме кафе не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории "малый бизнес".
Как заметил Альшевских, зачастую региональные и местные органы власти меры контроля начинают усиливать только после произошедшей трагедии. По мнению парламентария, если кому-то удалось пронести в кафе что-то запрещенное, то вопрос не только к охране, но и к собственнику и руководству заведения.